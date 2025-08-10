De Laurentiis chiude il colpaccio di nascosto: preso il centrocampista del Como | C’è il comunicato ufficiale
De Laurentiis è stato in grado di compiere un super colpo per la propria squadra: prelevato un calciatore dal Como.
Il mercato estivo sta portando grandi soddisfazioni in casa De Laurentiis. Il Napoli di ADL sta imprimendo prepotentemente il proprio nome all’interno della storia del calcio italiano. A testimoniarlo c’è l’ultimo scudetto conquistato lo scorso anno, il quarto della squadra azzurra in assoluto, il secondo sotto l’era De Laurentiis.
La voglia di investire e fare bene è tanta. Non a caso per il suo Napoli ADL vuole il meglio. E dal giorno seguente alla festa scudetto, iniziata dopo la partita vinta con il Cagliari, il patron si è messo al lavoro assieme alla dirigenza per cercare di non perdere punti cardine del Napoli vincente.
E allora come primo obiettivo, ADL, voleva riconfermare l’artefice di un campionato da primo posto in classifica: Antonio Conte. Il mister pugliese è riuscito a mandare in campo una squadra solida nonostante la perdita, a gennaio, di un giocatore che sposta gli equilibri come Kvaratskhelia.
L’ex Juventus ha compattato l’ambiente e come fatto in ogni squadra in cui è passato, ha voluto portare con sé e trasmettere ai suoi uomini una mentalità vincente. E ci è riuscito per l’ennesima volta. Ad aver appreso maggiormente il messaggio, oltre a tutto il resto della squadra, è stato soprattutto Scott McTominay.
De Laurentiis e l’ambizione
La stella scozzese si è preso la squadra sulle spalle e l’ha trascinata al trionfo. Ma adesso verrà affiancato da altri giocatori di spessore. L’ambizioso direttore sportivo Manna è riuscito infatti a portare a Napoli giocatori del calibro di Kevin De Bruyne. Il belga ha deciso di sposare il progetto napoletano. Non è stato però l’unico.
A indossare la casacca del Napoli il prossimo anno, quella con il tricolore sul petto, ci saranno anche Lorenzo Lucca, Noa Lang, Vanja Milinkovic-Savic e ancora Beukema e Marianucci, con Gutierrez e Juanlu sullo sfondo e pronti a venire. Ma ad essere ambizioso non è soltanto ADL. Anche suo figlio Luigi, presidente del Bari, si è aggiudicato un top player proveniente dalla A. Ecco di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club pugliese.
Il comunicato
“SSC Bari comunica di aver acquisito dal Como 1907, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe ’02 Matthias Braunoder (27.03.02, Eisenstadt, Austria). Il centrocampista sarà da subito a disposizione di mister Caserta”.
“Presenza fissa nelle nazionali giovanili austriache dall’U15 fino all’U21, Braunoder è un prodotto del settore giovanile dell’Austria Vienna con cui, nel ’21 fa il suo esordio in Prima Squadra. Dopo tre stagioni giocate in patria, in cui mette a referto 75 presenze e 3 reti, si trasferisce al Como nel gennaio del ’24 totalizzando con i lariani 21 presenze 1 gol e 1 assist tra A e B. Benvenuto Matthias !”.