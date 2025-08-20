De Laurentiis butta il contratto nella spazzatura: il difensore non arriva | “Mia moglie ha detto no”
Le trattative col presidente del Napoli non sono mai semplici e spesso non vengono definitive per dettagli.
Aurelio De Laurentiis è noto per possedere un temperamento forte e diretto, che si riflette in ogni aspetto del suo modo di porsi. La sua comunicazione è spesso improntata su fermezza e sicurezza, elementi che trasmettono una chiara percezione di leadership. Questa determinazione, unita a un approccio poco incline ai compromessi, lo rende una figura capace di affermare con decisione la propria visione.
Il suo carattere è marcato da un alto livello di autonomia nel prendere decisioni, accompagnato da una spiccata fiducia nelle proprie capacità. Questo porta a una gestione personale e accentrata delle situazioni, che può risultare efficace ma anche difficile da conciliare con posizioni altrui. Il controllo e la determinazione che dimostra sono tratti distintivi, spesso percepiti come segni di una personalità esigente e poco flessibile.
Allo stesso tempo, la sua energia e la sua propensione al confronto diretto mostrano un’indole combattiva. Non tende a evitare scontri verbali o a mascherare le proprie opinioni, preferendo esprimerle in modo chiaro e incisivo. Questo atteggiamento, pur potendo risultare spigoloso, evidenzia una forte coerenza con i principi che sceglie di difendere, anche quando ciò comporta incomprensioni o critiche.
Il carattere di De Laurentiis si distingue per la combinazione di fermezza, ambizione e determinazione, unite a una notevole resistenza alle pressioni esterne. È una personalità che non passa inosservata, capace di catalizzare attenzioni e reazioni contrastanti, ma sempre fedele a un approccio deciso e consapevole del proprio ruolo.
Il primo impatto con Napoli
Raul Albiol ha raccontato un curioso retroscena legato al suo primo incontro con Napoli, avvenuto ben prima di diventare un pilastro della difesa azzurra. Nel 2011, durante il viaggio di nozze con la moglie Alicia, la coppia aveva inserito tra le tappe Capri, decidendo poi di fare un breve tour in taxi nella città partenopea. «Fu quasi traumatico – ha ammesso – un casino e un traffico pazzeschi, non eravamo abituati». Un’esperienza tale da spingerli a dirsi che non sarebbero mai più tornati.
Due anni più tardi, però, il destino ha ribaltato la situazione. Albiol ricevette un’offerta “molto buona” dal Napoli e decise di accettare, pur senza sapere come comunicarlo alla moglie.
«Vicino Roma… un po’ più a Sud»
«Amore, sai, andiamo in Italia» racconta Albiol di aver detto ad Alicia. Alla domanda “dove?”, la risposta iniziale fu “vicino Roma”, poi “un po’ più a Sud”, fino alla verità: «A Napoli». La reazione di Alicia fu fredda e poco entusiasta, tanto che convincerla non fu semplice.
Alla fine, però, l’ex difensore spagnolo ha rivelato che sua moglie si è innamorata della città, trasformando quello che era stato un impatto difficile in una storia di affetto e legame duraturo.