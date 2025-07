De Bruyne nel panico: si è perso nei quartieri più bui di Napoli | Inviata squadra di ricerca per recuperarlo

De Bruyne nel panico più totale. Il calciatore ex Manchester City si è perso nei quartieri più bui di Napoli. Necessario un intervento.

Dopo ben dieci anni passati al Manchester City, Kevin De Bruyne ha ufficialmente deciso di cambiare squadra. Un decennio fatto di successi, di trofei sollevati in aria e di pochi, pochissimi rimpianti. Un giocatore fenomenale quello visto con i Citizens, in grado di incantare sui campi di tutta Europa.

Dalla Premier League passando alla Champions League o qualsiasi altra competizione a cui ha preso parte con la maglia del City, De Bryune, non si è mai risparmiato. Ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti nel Vecchio Continente e soprattutto nel mondo. Una classe infinita quella del belga.

Con il City di Pep Guardiola ha racimolato ben 422 presenze. Di fatto è diventato una bandiera del club e ha contribuito a portare a casa la prima storica Champions League dei Citizens. E anche i numeri parlano per lui. 108 i gol messi a segno e ben 177 gli assist, alcuni da vedere e rivedere, serviti ai propri compagni.

Parliamo di un fuoriclasse, di un giocatore totale in grado di fare la differenza. E il prossimo anno si avrà la possibilità di ammirarlo in Italia. Dal 1° luglio infatti, De Bruyne, è un nuovo calciatore del Napoli. Un colpaccio quello fatto dalla dirigenza azzurra, in particolare da uno scatenato ds Manna.

Acquisti stellari

La voglia del direttore sportivo che già lo scorso anno con la squadra costruita ha regalato a Napoli e ai napoletani il quarto scudetto, è quella di fare ancora meglio. Di riconfermarsi in massima serie per non vedersi subito scucito il tricolore dal petto e di regalare emozioni anche e soprattutto in Europa.

E un acquisto come De Bruyne, assieme all’arrivo oramai quasi certo di Noa Lang alza l’asticella della squadra e di molto. Il prossimo anno il Napoli sarà ancora più competitivo. Ma guardando in particolare a De Bruyne, il belga, si è reso protagonista di un episodio particolare che di certo lo avrà segnato.

La disavventura

Arrivato a Napoli De Bruyne avrebbe deciso di conoscere fino a fondo la città che lo ospiterà almeno fino al giugno del 2027. Ma proprio durante questa visita si sarebbe perso nei quartieri più bui del capoluogo campano, rimanendo probabilmente terrorizzato e soprattutto spaesato.

A renderlo noto è stata la pagina Facebook satirica “Tossicodipendenti con i parastinchi”. La pagina ha infatti messo in piedi una chat, ovviamente finta, in cui viene chiesto a De Bruyne dove si trovasse. E la risposta è un vocale prelevato dal web che ovviamente non ha nulla a che vedere con De Bruyne in cui una persona si dispera per essersi persa.