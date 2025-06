De Bruyne c’è, Musah quasi: il Napoli prende un altro centrocampista | Arriva dalla Capitale

Napoli scatenato sul mercato, arrivano rinforzi in ogni reparto della rosa. Conte può sorridere per i nuovi centrocampisti.

Il Napoli ha appena conquistato il quarto scudetto della sua storia sotto la guida di Antonio Conte, laureandosi campione d’Italia. Per convincere il tecnico a rimanere – contratto fino al 2027 – il presidente De Laurentiis ha promesso un budget di mercato corposo, tenendo fede alla politica di investimenti già avviata nella stagione passato.

Conte ha chiesto rinforzi concreti in ogni reparto. In difesa si punta a un centrale pronto subito: nomi come Kiwior, Maguire o Ismaijli sono sul tavolo. Anche il centrocampo verrà potenziato, con la conferma di McTomina.

Conte cerca un vice‑Lukaku e una nuova ala, con trattative aperte per profili come Bonny, Garnacho o Adeyemi. L’obiettivo è avere soluzioni immediate, non giovani di prospettiva, seguendo la linea del pronto subito ribadita dallo stesso allenatore.

De Laurentiis si mostra fiducioso: i bilanci sani permettono spese elevate per ripetere il successo, anche in presenza della Champions. La strategia prevede campioni pronti e rinforzi mirati.

De Bruyne e Musah

Il Napoli è a un passo dall’assicurarsi Kevin De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti al mondo. Il fuoriclasse belga, che ha lasciato il Manchester City dopo un decennio di successi, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno, per un ingaggio di circa 10 milioni di euro a stagione tra stipendio e bonus. Un’operazione di questa portata, con De Bruyne atteso in Italia per le visite mediche, rappresenterebbe un vero e proprio colpo ad effetto per il centrocampo azzurro.

Parallelamente, il club partenopeo sta per chiudere un’altra importante acquisizione a centrocampo: quella di Yunus Musah dal Milan. L’affare dovrebbe concretizzarsi per circa 25 milioni di euro. Il centrocampista statunitense è stato richiesto esplicitamente da Antonio Conte, che ne apprezza la versatilità e la capacità di giocare sia in mezzo al campo che sulle fasce. Con l’arrivo di Musah, il Napoli andrebbe a completare un reparto mediano che promette qualità, geometria e fisicità.

Sondaggio per il francese

Il Napoli ha manifestato interesse per Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, apprezzato per fisicità e dinamismo. Secondo fonti campane, il club partenopeo starebbe valutando un tentativo concreto già nei prossimi giorni.

La Lazio valuta Guendouzi circa 30 milioni di euro, cifra indicata come base per negoziare . L’attuale contratto prevede inoltre ingaggio annuo intorno ai 2,5 milioni fino al 2028. Se il Napoli deciderà di investire su di lui, dovrà mettere sul piatto una proposta sostanziosa, inclusiva di bonus, per convincere la Lazio a cedere uno dei suoi pilastri di centrocampo.