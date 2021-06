Dazn, Serie A e B anche su TimVision: ecco i costi. Coppa Italia su Sky

Dazn trasmetterà le partite di serie A e B. Ma il il puzzle dei diritti tv per la prossima stagione si arricchisce di nuove proposte. Dopo il mancato accordo Sky-Dazn, la piattaforma streaming resta protagonista chiave per la trasmissione delle 10 partite di Serie A previste per ciascun week-end.

Grazie all’accordo di distribuzione in esclusiva Dazn-Tim, infatti, anche TimVision trasmetterà Serie A e Serie B.

Serie A e B su TimVision: i costi

Il prezzo di lancio è lo stesso dell’app, 29,99 euro al mese. Come per Dazn, però, sono pronte offerte da 19,99 euro. Tra le proprie offerte, TimVision propone anche contenuti esclusivi e il digitale terrestre, mentre con l’aggiunta di 5 euro si potrà godere di Netflix o Disney+. Come Sky, anche TimVision avrà un decoder, incluso nell’offerta calcio.

coppa Italia sky?

Ancora da assegnare, invece, i diritti della Coppa Italia. Secondo quanto riporta Milano Finanza, la deadline è fissata per l’1 luglio con quattro sfidanti al momento protagonisti: Rai, Sky, Mediaset e Dazn, con la pay-tv di Santa Giulia in vantaggio. L’obiettivo della Lega di Serie A è incassare 42 milioni di euro complessivi.