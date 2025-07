David Neres sbatte la porta: lascia Napoli, trasferimento ai rivali | De Laurentiis costretto ad accettare

David Neres pronto a lasciare il Napoli: il trasferimento ai rivali è praticamente completato. De Laurentiis ha accettato.

Il Napoli dopo la stagione 2024/2025 si è messo subito all’opera. Ha conquistato il quarto scudetto della propria storia nel corso dell’ultima giornata. La vittoria contro il Cagliari è stata decisiva e ha mandato gli azzurri sul tetto d’Italia. Il lavoro svolto da Antonio Conte è stato pregiatissimo e finissimo.

Assieme a Manna, che gli ha costruito una squadra competitiva e De Laurentiis che ha investito in giocatori di fondamentale importanza, il tecnico pugliese ha mandato in paradiso Napoli e i napoletani. Ma all’indomani della chiusura della stagione, la dirigenza partenopea, ha avviato le trattative per portare nel capoluogo campano giocatori in grado di migliorare la rosa.

Kevin De Bruyne, senza dubbio, non si può non citare. Dopo aver incantato in Premier League con il Manchester City, è rimasto per pochissimi giorni senza contratto, salvo poi essere ingaggiato da Manna. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore lo stesso club ha annunciato un giocatore offensivo: Noa Lang, direttamente dal PSV.

Tutto ciò non basta. Nelle prossime giornate verrà annunciato l’attaccante che affiancherà Lukaku il prossimo anno. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Oramai la fumata bianca è attesa nelle prossime ore. Nel frattempo il Napoli, continua a trattare con il Torino per un altro calciatore.

Un mercato senza sosta

I due club infatti, stanno chiudendo l’accordo per l’esterno Cyril Ngonge, e il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Le trattative al momento sono in stato avanzato, e confermano l’ottimo asse De Laurentiis Cairo. Ngonge è oramai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Torino. L’ex Verona lascerà il Napoli dopo appena un anno e mezzo.

Arriverà in Piemonte con la formula del prestito oneroso da 1 milione e diritto di riscatto fissato a 11 milioni. In caso di acquisto definitivo, firmerà un contratto quadriennale. C’è poi la questione Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è stato indicato come futuro erede di Meret e ha già dato il suo ok al trasferimento.

Partenza a sorpresa

Intanto il Napoli continua a muoversi sul mercato: Beukema, difensore del Bologna, è atteso per le visite mediche il 18 luglio. A Dimaro è iniziato il ritiro della squadra con Osimhen assente e vicino al Galatasaray. Bisognerà capire se le garanzie bancarie richieste dai partenopei, verranno realmente rese disponibili.

Ma non è finito il mercato in uscita dei campani. A lasciare Napoli potrebbe essere, a sorpresa, anche David Neres. Visti i tanti esterni arrivati in Campania e dunque la folta concorrenza in fase offensiva, l’esterno potrebbe decidere di andare via. Sulle sue tracce ci sarebbe il Milan di Max Allegri. Vedremo come si evolverà la situazione.