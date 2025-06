Datemi una penna, così firmo: De Rossi torna in panchina | Accettata un’ardua sfida

Il giovane allenatore potrebbe presto tornare in pista dopo l’esperienza alla Roma, che gli ha regalato gioie e dolori.

Dopo una straordinaria carriera da calciatore con la maglia della Roma e della Nazionale italiana, Daniele De Rossi ha intrapreso il percorso da allenatore con la stessa determinazione e passione che lo hanno sempre contraddistinto in campo. La sua transizione è avvenuta gradualmente, cominciando come collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale durante l’Europeo vinto nel 2021, un’esperienza che ha arricchito la sua visione tattica e il suo bagaglio tecnico.

Il primo vero incarico da allenatore è arrivato nell’ottobre 2022 con la SPAL in Serie B. Nonostante l’entusiasmo iniziale, l’avventura è stata complicata: la squadra faticava a trovare continuità e risultati, e dopo pochi mesi De Rossi è stato esonerato. Un’esperienza breve ma formativa, utile per comprendere le difficoltà del mestiere e maturare come guida tecnica.

Nel gennaio 2024 arriva la svolta più significativa della sua giovane carriera da tecnico: la Roma, dopo l’esonero di José Mourinho, decide di affidargli la panchina. Per De Rossi è un ritorno a casa, ma con nuove responsabilità. In pochi mesi riesce a dare identità, compattezza e spirito alla squadra, conquistando la fiducia dell’ambiente e portando il club a risultati importanti, tra cui un ottimo cammino in Europa.

La conferma per la stagione successiva ha segnato il suo vero ingresso tra gli allenatori di alto livello ma dopo poche giornate è arrivato un esonero forse inaspettato e da quel momento De Rossi è in attesa di una nuova occasione.

Under 21, eliminazione amara e futuro in bilico

L’Italia Under 21 ha salutato l’Europeo con una sconfitta dolorosa ai quarti di finale contro la Germania, terminata 3-2 dopo i tempi supplementari. Una gara combattuta fino all’ultimo istante, che ha mostrato spirito e cuore, ma non è bastata per accedere alle semifinali. L’eliminazione lascia un senso di incompiuto, alimentando dubbi e riflessioni sulla guida tecnica della selezione.

Carmine Nunziata, al timone della squadra, ha ricevuto apprezzamenti per il lavoro svolto, ma l’uscita di scena così prematura ha aperto la porta a valutazioni interne. La FIGC potrebbe considerare un cambio per dare un nuovo impulso al progetto tecnico della Nazionale giovanile, in vista dei prossimi impegni internazionali.

De Rossi, un nome che scalda l’ambiente

Tra le ipotesi che circolano con insistenza, c’è quella di Daniele De Rossi come possibile successore di Nunziata. Ex capitano della Roma e già collaboratore di Roberto Mancini in Nazionale maggiore, De Rossi conosce bene l’ambiente azzurro e rappresenta un profilo giovane, carismatico e profondamente legato ai valori del calcio italiano.

Dopo l’esperienza alla SPAL e alla Roma, De Rossi ha dimostrato di avere qualità da leader anche fuori dal campo. Affidargli l’Under 21 potrebbe essere la scelta giusta per rilanciare un gruppo ricco di talento ma bisognoso di identità e mentalità vincente. Una nuova sfida che potrebbe coincidere con l’inizio di un ciclo rinnovato.