Damiani: “Machach ha un carattere focoso. E tatticamente nutro dei dubbi”

Oscar Damiani, ex calciatore di Napoli, Milan e Lazio oggi procuratore sportivo, ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli di Zinedine Machach. Ecco quanto dichiarato:

“Ha delle elevate doti tecniche e atletiche. Ma caratterialmente è un pò troppo focoso. La rescissione col Toulouse è arrivata proprio in seguito a degli scontri verbali col tecnico. Nel gioco di Sarri non so quanto potrà essere utile. Sotto questo punto di vista è un pò anarchico. Mercato di Gennaio? Io credo che il Napoli non acquisterà nessuno a parte Inglese. Si cercherà di inserire nel gioco di Sarri quelli che fino ad oggi hanno giocato meno…”