Dalle carte ai videogame: il Napoli protagonista nel mondo dei giochi

La passione per il calcio può andare ben oltre la partecipazione alle partite allo stadio o alla visione dei match in TV e sfociare in altre tipologie di passatempi, come quelli ludici. Per i tifosi del Napoli non mancano le opzioni per divertirsi con amici e familiari senza rinunciare al grande amore per gli azzurri: ecco qualche esempio.

SSC Napoli Best 11, il gioco da tavolo dedicato agli azzurri

Ecco un gioco che può unire tutta la famiglia attorno al tavolo, nel segno della squadra partenopea: parliamo di SSC Napoli Best 11, un gioco da tavolo di calcio manageriale che promette di far appassionare i fan della squadra azzurra pronti a creare sfide tra amici e parenti. Prodotto dalla stessa SSC Napoli e distribuito sullo store ufficiale della società , il gioco si presenta come un classico passatempo da tavolo basato su carte, pedine e un tabellone, attraverso i quali ciascun giocatore effettua decisioni su moduli e allenatore, calciatori e stadio, il tutto ripercorrendo le scelte dei veri manager.

SSC Napoli Best 11 unisce la passione per il calcio a quella per i giochi da tavolo, offrendo una divertente opportunità di intrattenimento e condivisione: sfidare familiari e amici sarà davvero entusiasmante con questo prodotto ufficiale del merchandising azzurro.

Il Calcio Napoli protagonista dei videogame

Se SSC Napoli Best 11 porta la squadra azzurra nel più tradizionale mondo dei giochi da tavolo, ci sono molte altre opzioni per chi invece decide di puntare l’attenzione sui videogiochi.

Il calcio resta uno dei protagonisti di questo vasto universo e non mancano titoli che offrono la possibilità di vestire la maglia azzurra.

Il calcio resta uno dei protagonisti di questo vasto universo e non mancano titoli che offrono la possibilità di vestire la maglia azzurra. Il caso più eclatante degli ultimi mesi è senza dubbio quello di eFootball Pro Evolution Soccer, evoluzione dello storico PES di casa Konami, azienda giapponese della quale il Napoli è diventato poco meno di un anno fa squadra partner. L’importante accordo che ha visto la squadra partenopea allungare la lista di società calcistiche [partner di Konami rappresenta un segnale molto significativo nell’ottica di un rilancio dell’immagine del team: così come accaduto per squadre come Juventus Barcellona e Bayern Monaco, infatti, è possibile che anche al Napoli venga dedicata una club edition del gioco, senza contare che lo stesso centro di allenamento di Castel Volturno ha già preso il nome di SSC Napoli KONAMI Training Center, ampliandosi con una nuova area gaming per tesserati e ospiti.

I campioni azzurri in un puzzle

Tra i passatempi più amati di sempre è impossibile non citare i puzzle, le tessere colorate che oltre a essere uno svago possono anche diventare, una volta finiti, dei complementi d’arredo da appendere alla parete. Incentrati sui temi più disparati, i puzzle non disdegnano un tuffo nel mondo del calcio, così eccone diversi dedicati proprio ai colori azzurri, come quello disponibile su Amazon che vede Mertens e compagni tra esultanze e grinta agonistica.

A proposito di puzzle, non mancano infine quelli dedicati a una vera leggenda del calcio sia napoletano che mondiale, ossia Diego Armando Maradona, il compianto Pibe de Oro che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha reso grande la squadra partenopea. Cercando online se ne possono trovare diversi, ma particolarmente rappresentativo è quello acquistabile su eBay , che mostra un Maradona stilizzato pronto a calciare con sullo sfondo i trofei portati in pochi anni all’ombra del Vesuvio e un riepilogo delle presenze e delle reti segnate nella sua parentesi campana.

I veri tifosi azzurri saranno felici di ricostruire l’immagine e, magari, di incorniciarla per ricordare alcuni dei momenti più belli visti sul terreno di gioco.