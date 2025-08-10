Dalla nazionale con Mancini alla Serie B: se lo prende il Napoli per 15 milioni | Va da Conte per tornare grande
Prima il grande sogno vissuto in Nazionale con Roberto Mancini, poi la Serie B: alla fine il Napoli lo riporta in massima serie.
Nel 2022, la Nazionale italiana visse uno stage, voluto da Roberto Mancini per osservare da vicino alcuni talenti emergenti del calcio italiano. Tra i nomi selezionati spiccavano anche giocatori provenienti dalla Serie B, con il chiaro intento di allargare il bacino della Nazionale maggiore.
L’attenzione mediatica era stata catalizzata dal ritorno di Mario Balotelli, ma lo stage rappresentò soprattutto un’occasione per volti nuovi, alla prima chiamata con l’azzurro. Alcuni di questi avevano vissuto esperienze altalenanti, ma stavano crescendo nelle serie minori. Lo stage fu per loro una vetrina.
Tra i convocati c’erano anche Gian Marco Ferrari e Alessio Romagnoli, chiamati in sostituzione di Bastoni e Scalvini, assenti per infortunio. La Nazionale stava cercando nuove risorse e il gruppo misto creato da Mancini serviva proprio a questo: valutare, testare e far respirare il clima azzurro a chi avrebbe potuto farne parte stabilmente.
Tra i più interessanti c’erano alcuni ragazzi cresciuti nei vivai di club importanti. C’era chi, come un giovane difensore originario di Vicenza, aveva già dimostrato grande affidabilità in Primavera e si stava facendo strada tra i professionisti. Il suo nome si stava oramai espandendo sempre di più grazie a importanti prestazioni.
La carriera
Quel giovane difensore aveva militato nella Primavera dell’Atalanta, vincendo due scudetti di fila e una Supercoppa di categoria. Accanto a compagni del calibro di Kulusevski e Heidenreich, aveva sempre mostrato solidità, personalità e leadership. Giocava da titolare anche in Youth League.
Dopo l’esperienza formativa alla SPAL nella stagione 2020/2021, era approdato alla Cremonese. Qui, sotto la guida di Fabio Pecchia, aveva trovato spazio e continuità. Con 16 presenze in Serie B e una in Coppa Italia contro il Torino, si era imposto come uno dei centrali più interessanti del campionato cadetto. Ora però tutto sembra essere passato e la voglia di rilancio è tanta.
Il futuro
Parliamo di Caleb Okoli. Il suo rendimento nel lontano 2022 lo portò alla convocazione azzurra e il Napoli, in cerca di rinforzi per la difesa, potrebbe puntare proprio su di lui. Il costo del suo cartellino si aggira attualmente, secondo i dati riportati da transfermarkt, attorno ai 10 milioni di euro.
Okoli, inoltre, aveva già vestito tutte le maglie delle giovanili azzurre: dall’U19 all’U21. Dopo la retrocessione col Frosinone è approdato attualmente al Leicester, che milita nella Serie B inglese. Vedremo se il ds Manna e la dirigenza del Napoli, deciderà di fare passi in avanti per aggiudicarsi il calciatore.