Dal subbuteo al calcio balilla, a Torino nasce un nuovo hub per l’inclusione / Video

TORINO (ITALPRESS) – Oggi a Torino è nato il nuovo hub destinato a “Insuperabili”, un luogo inclusivo dove sarà possibile giocare a calcio in diverse forme, attorno al tavolo da Subbuteo, a calcio balilla oppure ai videogame, con l’obiettivo di costruire relazioni e inclusione. È da questa idea che negli spazi di Comala – CIT Turin, in corso Ferrucci , ha preso vita una nuova tappa di “Vinciamo Insieme”, il progetto nazionale promosso dalla Figc-Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento LND eSport – Calcio Virtuale, in collaborazione con l’area di responsabilità sociale. La nuova struttura consolida un rapporto costruito nel tempo tra la Figc-Lnd e Insuperabili, i cui atleti partecipano alle attività di calcio virtuale della Lega Dilettanti già dal 2020.

Il nuovo hub, griffato AGN ENERGIA, è un ulteriore passo di un percorso che, dalla partecipazione alle competizioni e agli eventi nazionali, arriva oggi alla creazione di uno spazio permanente.

“La Lega Nazionale Dilettanti è una dimensione agonistica e sociale, fra Lnd e settore giovanile abbiamo 1 milione e 100 mila tesserati, 64mila squadre e 12mila società, è una dimensione di territorio con oltre 7mila comuni italiani. Questa è la gamba sociale della Lega Dilettanti – ha spiegato il presidente della Lnd, Giancarlo Abete – Non possiamo e non vogliamo competere con il grande calcio, il calcio è anche un’industria, ma è soprattutto una dimensione sociale”.

“Questa per noi è l’occasione di dare continuità a un progetto – ha detto ancora Abete – Non solo facciamo comunità, ma trasmettiamo anche un messaggio che speriamo venga colto nel modo giusto. Essere qui a Torino significa dare continuità a questo tipo di progetto. Il calcio a volte non ha una bellissima reputazione e deve fare uno sforzo in più per valorizzare le sue positività”.

A intervenire è stato anche Davide Leonardi, presidente di Insuperabili: “Torino è casa nostra, siamo nati qua, grazie a questo hub nascerà un’altra opportunità che vogliamo dare – ha detto – Nel 2020 la Lnd ci ha fatto un assist importante, creando un torneo per giocare a distanza durante il Covid. Avere adesso un hub ha due opportunità: in primo luogo possiamo riuscire ad allenarci di più, in qualsiasi tipo di sport compresi quelli digitali, il calcio balilla e il subbuteo. Utilizzeremo la nostra metodologia didattica con l’unione di coach, psicologi e educatori in team che alleneranno in presenza i nostri atleti. In secondo luogo il gioco digitale in un hub non isola le persone, ma qui si accolgono nello stesso momento e spazio persone con e senza disabilità. Finora abbiamo giocato a distanza, oggi invece abbiamo un luogo dove possiamo unirci”.

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-Foto xn3/Italpress-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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