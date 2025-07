Dal Napoli ai problemi con l’alcol, l’ex Nazionale è ridotto malissimo | Ricoverato in un centro psichiatrico

La vita di un calciatore, dopo il ritiro, è molto complicata perché i riflettori si spengono e bisogna fare i conti con se stessi.

La fine della carriera calcistica rappresenta, per molti ex calciatori, un momento di grande fragilità. L’uscita di scena, la perdita di visibilità e la mancanza di una routine quotidiana scandita da allenamenti, partite e obiettivi precisi possono generare un senso di vuoto difficile da colmare. In questo contesto, l’alcol diventa per alcuni un rifugio per placare ansie, malinconie e difficoltà emotive.

Molti ex atleti raccontano come, una volta spenti i riflettori, abbiano faticato a trovare un nuovo equilibrio. Senza più lo spogliatoio, il campo e l’adrenalina della competizione, si è più esposti a vulnerabilità interiori che durante la carriera venivano nascoste dietro la disciplina sportiva. In alcuni casi, l’abuso di alcol diventa una risposta per colmare quel silenzio.

Non mancano esempi noti. Alcuni ex campioni hanno confessato pubblicamente il loro crollo, parlando con coraggio delle dipendenze sviluppate una volta smesso di giocare. Dietro quelle confessioni, c’è spesso il bisogno di sensibilizzare e abbattere il tabù che circonda la salute mentale degli sportivi.

È fondamentale riconoscere che anche chi ha vissuto una vita da fuoriclasse può attraversare crisi profonde. Per questo, negli ultimi anni, si stanno moltiplicando i progetti di supporto psicologico per calciatori a fine carriera. Il messaggio è chiaro: chiedere aiuto non è debolezza, ma forza. Perché una seconda vita è possibile, ma non si costruisce da soli.

Lavezzi ricoverato: la lotta contro l’alcol

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain, è stato ricoverato in un centro psichiatrico di Buenos Aires per affrontare una seria dipendenza dall’alcol. La situazione è diventata allarmante quando lo stesso calciatore ha riconosciuto di non riuscire più a gestire il problema da solo, nonostante i tentativi di smettere. È stato proprio il “Pocho” a decidere di farsi aiutare da un’équipe di specialisti, consapevole che la sua vita stava prendendo una direzione pericolosa.

La famiglia è in apprensione, ma il fatto che Lavezzi abbia scelto volontariamente il ricovero è interpretato come un segnale di presa di coscienza e volontà di riscatto. In passato aveva già provato un percorso di disintossicazione, senza riuscire a portarlo a termine. «Non avevo scelta», ha ammesso in un’intervista rilasciata a El Trece, ripercorrendo i tentativi falliti presso un’altra struttura, la Casa del Pilar.

Un nuovo inizio

Il calciatore ha parlato con lucidità delle sue difficoltà, ammettendo quanto sia dura affrontare questo percorso, ma anche quanto sia necessario. «È difficile, ma devo farlo. Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini», ha dichiarato. Un processo doloroso, ma indispensabile per voltare pagina.

Lavezzi ha infine aggiunto che la motivazione più forte è il legame con suo figlio: «Devo farlo per lui. Mi ero spinto troppo oltre». Parole che raccontano un uomo fragile, ma determinato a riprendersi la propria vita. Un passo coraggioso verso la rinascita.