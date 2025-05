Dal miracolo Juve Stabia alla Serie A: Guido Pagliuca atteso in sede | In arrivo il nero su bianco

Pagliuca ha conquistato tutti con una stagione fuori da ogni pronostico. Ora per lui si spalancano scenari impensabili.

L’eliminazione nei playoff per mano della Cremonese ha lasciato l’amaro in bocca, ma a Castellammare nessuno dimenticherà ciò che ha costruito Guido Pagliuca. Un’impresa sportiva, un autentico miracolo: prendere una Juve Stabia data per spacciata e trasformarla nella mina vagante della Serie C, prima, e della Serie B, poi. Il tutto con grinta, idee chiare e una personalità che ha riportato entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

E dire che la semifinale di ritorno sembrava iniziata con il giusto piglio: nel primo tempo le Vespe hanno tenuto testa alla più quotata Cremonese, pur sotto nel punteggio per il gol di Castagnetti. Poi, la svolta: l’espulsione di Andreoni, rivista al VAR, ha cambiato volto al match. Subito dopo, le reti di Johnsen e Vandeputte hanno chiuso i conti. Una sconfitta netta, certo, ma in parte figlia di un’espulsione che ha suscitato più di una polemica.

Pagliuca non si è nascosto. Ha riconosciuto i propri errori, parlando apertamente di una scelta sbagliata nell’undici iniziale. E non ha risparmiato critiche alla gestione arbitrale, definendo la sua espulsione “costruita”. Parole forti, ma coerenti con un personaggio che non ha mai avuto paura di esporsi. Né in campo, né fuori.

Sul piano del gioco e del carattere, la Juve Stabia è stata una delle rivelazioni assolute della stagione. Una squadra che ha lottato su ogni pallone, seguita fino all’ultimo da oltre 1.200 tifosi in trasferta e da un’intera città davanti agli schermi. Il sogno Serie A si è infranto sul più bello, ma ha lasciato una scia di orgoglio e di riconoscenza verso un gruppo che, per spirito e compattezza, ha fatto scuola.

Dalla Serie C al sogno Serie A: l’ascesa di Pagliuca

Quella di Guido Pagliuca è una carriera costruita lontano dai riflettori. Nessuna scorciatoia, solo lavoro e idee. Toscano classe 1976, il suo nome si è affermato sui campi di provincia, tra mille difficoltà e sfide. Eppure, ogni tappa è servita per rafforzarne identità e filosofia di gioco. Con la Juve Stabia, però, è arrivata la consacrazione nazionale.

Non è un caso che ora si parli con insistenza del suo futuro. Le voci più insistenti lo accostano al Genoa, dove Patrick Vieira è in bilico dopo una stagione in chiaroscuro. I rossoblù cercano un profilo giovane ma autorevole, capace di valorizzare i talenti e dare nuova linfa al progetto. E Pagliuca, oggi, risponde in pieno a questo identikit.

Il legame con Gianluca e l’eredità che avanza

Il cognome Pagliuca richiama inevitabilmente alla memoria Gianluca, storico portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale. Vicecampione del mondo nel 1994 e tra i più grandi estremi difensori degli anni ’90, Gianluca ha scritto pagine memorabili del calcio italiano. E anche se i due non sono legati da vincoli di parentela, l’eco del nome rende ancora più suggestiva la parabola del Guido allenatore.

Mentre il grande Pagliuca entrava nella Hall of Fame nerazzurra e si godeva la pensione calcistica, Guido costruiva passo dopo passo una carriera che oggi è pronta al salto di qualità. Se dovesse davvero approdare al Genoa, sarebbe l’ennesima dimostrazione che il lavoro paga, sempre. E che i miracoli, nel calcio, possono anche avere un seguito. Dalla Serie C a un passo dalla A, adesso Guido Pagliuca non è più una scommessa. È una realtà.