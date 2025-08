Da nuovo rinforzo a rivale: Musah passa ai nemici del Napoli | Il Milan fa lo sconto e lo cede

Musah sarebbe dovuto essere un rinforzo quest’estate. Non sarà così: il giocatore è passato ai rivali del Napoli.

Il calciatore sembrava pronto a indossare nuovi colori. Musah sembrava potesse sbarcare da Milano a Napoli e invece, con ogni probabilità, non sarà così. Il calciatore è da diverso tempo nel mirino di Manna, direttore sportivo dei partenopei che, però, con ogni probabilità dovrà lasciarlo agli eterni rivali.

Questo in ogni caso non sembra aver fermato o comunque non fermerà il Napoli. Il mercato estivo sin qui, è stato soddisfacente. Gli azzurri si sono aggiudicate infatti pedine importantissime in vista della prossima stagione e soprattutto in vista di un possibile ciclo vincente da aprire. E Conte si lecca già i baffi.

In vista dell’annata 2025/2026 i nomi in entrata sin qui, sono stati altisonanti. Il primo, su tutti, è quello di Kevin De Bruyne. Il belga dopo essere rimasto svincolato a seguito della lunghissima esperienza al City sotto la guida di Guardiola, ha scelto di sposare il progetto degli azzurri.

Il suo arrivo ha generato un forte entusiasmo tra le file del Napoli. Ma non è stato l’unico e il solo calciatore, di spessore internazionale, ad essersi aggiunto al gruppo di Antonio Conte che lo scorso anno ha conquistato il quarto scudetto della propria storia. Manna ha portato nel capoluogo campano anche altri giocatori.

Quanti rinforzi

Tra questi figurano Lorenzo Lucca dall’Udinese, Marianucci dall’Empoli e ancora Noa Lang dal PSV, senza dimenticare Milinkovic-Savic dal Torino e Beukema, pagato 31 milioni al Bologna. Insomma la voglia di far bene anche il prossimo anno e quelli successivi è tanta, a partire da Aurelio De Laurentiis.

Ma adesso l’affare Musah dopo un lunghissimo corteggiamento, sembra essere definitivamente saltato. Questo a causa di un’altra squadra di Serie A che sarebbe pronta ad accoglierlo. Le prossime ore di calciomercato estivo saranno decisive ma il percorso sembra essere oramai più che chiaro.

Il futuro incerto

Yunus Musah è arrivato al Milan con grandi aspettative, ma il suo percorso in rossonero non ha mai davvero preso quota. Nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri sembra fuori posto secondo quanto riportato da chiamarsibomber.com, tanto che il club lo ha inserito nella lista dei cedibili. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, ma non bastano quando l’incastro tattico non funziona.

E se il trasferimento al Napoli sembra oramai in netta salita, sfumato per divergenze sui bonus, ora è la Roma a mostrare interesse concreto. I giallorossi, alla ricerca di dinamismo e fisicità in mediana, vedono in Musah un profilo adatto al gioco di Gian Piero Gasperini anche se l’operazione resta complicata dal punto di vista economico.