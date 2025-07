Da Appiano la verità: ecco i motivi che hanno spinto Inzaghi all’addio | I soldi non c’entrano niente

Arrivano le prime voci dopo l’addio di Inzaghi direttamente da Appiano. Il mister è andato via per diversi motivi.

Da pochi istanti sarebbero usciti i diversi motivi che hanno indotto Simone Inzaghi a lasciare la panchina dell’Inter. Sarebbe venuta a galla dunque tutta la verità sull’addio del tecnico piacentino che è approdato in Arabia Saudita e per la precisione all’Al-Hilal. Motivi, per giunta, tutt’altro che banali. Ma facciamo un passo indietro.

Simone Inzaghi e la sua Inter nel corso del 2024/2025, hanno costruito una stagione potenzialmente vincente, sotto tutti i punti di vista. Una rosa all’altezza della Serie A, una rosa esperta per la Champions League, e una rosa ottima anche per la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Poi però pian piano, qualcosa ha iniziato a scricchiolare.

A Riyadh l’Inter del tecnico piacentino, è caduta sotto i colpi degli acerrimi rivali del Milan. Il tutto va contestualizzato. Si trattava della finale della Supercoppa Italiana, alla fine vinta in rimonta proprio da Conceicao e i suoi uomini. Uno smacco per i nerazzurri e per tutti i tifosi, oltre che per lo stesso Inzaghi.

In ogni caso rimaneva ancora la possibilità di ottenere un triplete, ma è subito svanita. Eliminata dalla Coppa Italia, l’Inter, oramai, poteva puntare al campionato e soprattutto alla UEFA Champions League. E così è stato. In entrambe le competizioni, la compagine milanese, è arrivata a giocarsi i rispettivi trofei negli ultimi novanta minuti.

Zero titoli

Nel caso della Serie A però, ad avere la meglio, è stato il Napoli di Antonio Conte. A nulla è servita la vittoria a Como nell’ultima di campionato da parte di Lautaro Martinez e compagni. I partenopei si sono imposti sul Cagliari e di fatto si sono cuciti addosso il quarto scudetto della propria storia.

A rimanere ancora in piedi era un’ultima speranza chiamata Coppa dalle grandi orecchie. Dopo aver eliminato lo stellare Barcellona di Yamal l’Inter si è regalata l’accesso all’ultimo atto. Un disastro. Il PSG di Luis Henrique ha passeggiato sulle macerie di una squadra stanca dopo un’annata travagliata. E a fine stagione Inzaghi, ha deciso dunque di chiudere il ciclo e di lasciare l’Inter. Per dei motivi ben precisi.

I veri motivi dell’addio

Subito, Inzaghi, è stato tacciato di essere avido e di volere più soldi. Dunque alla base della scelta di approdare all’Al-Hilal, secondo i più, c’era la volontà dell’allenatore di accettare un contratto faraonico. Ma mai pensiero fu più sbagliato, specialmente se si guarda ciò che Repubblica ha riportato.

Secondo il noto giornale infatti, le persone vicine a Inzaghi imputano tre cose in particolare a Marotta che avrebbero spinto il mister via dall’Inter. La prima il fatto che non sia arrivato alcun attaccante a gennaio. La seconda un mancato rinnovo offerto a marzo e infine la terza, ovvero il fatto che nessun dirigente in tv lo abbia mai spalleggiato sugli arbitraggi. Dunque non sarebbe stata una decisione meramente monetaria.