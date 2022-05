Cucchi: “Cori razzisti, cronaca negata in Spezia-Napoli”

Riccardo Cucchi storica voce di Radio Rai interviene su Spezia-Napoli e gli scontri sul terreno di gioco. Il giornalista ha preso una posizione netta sulla scelta di Dazn di non mostrare le immagini di quanto stava accadendo sugli spalti. La cronaca ufficiale di Dazn, molto contestata dai tifosi del Napoli, parla di ultras azzurri che hanno infastidito alcuni cittadini e poi l’assalto dei tifosi bianconeri ai pullman dei supporters avversari.

Ma sul terreno di gioco è successo di tutto. Secondo quanto testimoniato da molti video apparsi sui social, a scatenare gli scontri in Spezia-Napoli, ci sono stati anche i cori: “Vesuvio lavali col fuoco“, oltre a quelli contro Maradona.

Ecco il commento di Riccardo Cucchi su Spezia-Napoli: “Chi è davanti alla TV non ha capito nulla. Intuiamo cori razzisti e intemperanze. Cosa sia successo le telecamere non lo mostrano. Occorre ascoltare la radio e scorrere Twitter alla ricerca di video postati da chi è allo stadio. Cronaca negata. Non sono d’accordo“. La scelta di non mostrare le immagini è stata contestata anche da moltissimi tifosi. Le telecamere di Dazn hanno scelto volontariamente di non mostrare cosa stava accadendo sugli spalti, così come accade quando succedono cose simili in campo europeo per direttiva Uefa.