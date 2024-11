Cruciani provoca ancora: “I napoletani sono fissati con me, ammiro la tecnica degli scippi”

l conduttore radiofonico torna a far discutere con dichiarazioni controverse durante il podcast di Alessandro Cattelan

L’ennesima provocazione di Giuseppe Cruciani nei confronti dei napoletani accende nuove polemiche. Il conduttore de La Zanzara, ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere.

Cruciani provoca ancora i napoletani

“A Napoli sono fissati con me”, ha esordito Cruciani. “Faccio delle ironie, metto delle musichette. Parlo delle specialità napoletane come il furto dei Rolex“. Il conduttore ha poi aggiunto, in modo provocatorio: “Devo dire che ho anche ammirazione per questo furto per destrezza”.

Non è la prima volta che il giornalista finisce al centro delle critiche per le sue dichiarazioni sulla città partenopea. Cruciani, dichiaratamente tifoso della Juventus, ha una lunga storia di battute e provocazioni nei confronti dei napoletani.

L’ultimo scontro risale alla polemica sull’apertura di Crazy Pizza a Napoli. In quell’occasione, Cruciani difese la scelta di Flavio Briatore di vendere la pizza a 17 euro, scatenando un’ondata di reazioni con la sua dichiarazione: “La pizza non è patrimonio dei napoletani, ma patrimonio universale dell’umanità“.

L’indignazione social

Le nuove affermazioni del conduttore hanno già scatenato numerose reazioni sui social network. La redazione di napolipiu.com sta raccogliendo i commenti più significativi della comunità partenopea e seguirà gli sviluppi di questa nuova polemica.