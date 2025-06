Cronaca di una morte annunciata: Sinner KO a Wimbledon | Ecco che cosa sta succedendo

Il numero uno al mondo non sta attraversando un momento semplice della sua giovane carriera, c’è preoccupazione.

Due sconfitte in dieci giorni possono sembrare poco per chiunque, ma non se ti chiami Jannik Sinner. Numero uno del mondo da oltre 54 settimane, l’azzurro porta sulle spalle un carico di aspettative altissimo, dentro e fuori dal campo. La finale persa al Roland Garros contro Alcaraz, seguita dall’eliminazione agli ottavi ad Halle per mano di Bublik, ha interrotto una lunga serie di successi e acceso i riflettori sul suo attuale momento di forma.

A pesare è anche la classifica: con la mancata difesa del titolo ad Halle, Sinner ha lasciato per strada 450 punti, un dato che alimenta il dibattito sulla sua gestione fisica e mentale in questa fase della stagione. Tuttavia, non si tratta di un processo al leader del ranking, quanto piuttosto di un’analisi necessaria sul percorso di un tennista giovane, che a 23 anni si trova già al vertice mondiale, tra pressioni e responsabilità enormi.

Il momento attuale non cancella quanto fatto negli ultimi mesi, né mette in discussione la crescita straordinaria che ha portato Sinner al vertice. Semmai, dimostra quanto sia difficile restare in cima, soprattutto quando ogni sconfitta fa notizia e ogni calo viene letto come un segnale d’allarme.

Jannik ha già dimostrato in passato di saper reagire nei momenti più critici. Ora è chiamato a riscattarsi sull’erba di Wimbledon, per confermare non solo il suo talento, ma anche la sua solidità quando il vento cambia direzione.

L’erba, la superficie meno amica di Sinner

L’erba continua a rappresentare la superficie più insidiosa per il suo stile di gioco. Nonostante la semifinale raggiunta a Wimbledon nel 2023 abbia dimostrato evidenti progressi, il feeling con il verde non è mai stato del tutto naturale. I rimbalzi bassi e imprevedibili dell’erba favoriscono un gioco rapido e poco costruito, lontano dal tennis di ritmo e profondità che contraddistingue l’azzurro.

A rendere tutto più complicato contribuiscono anche le variabili tipiche della stagione su erba: la transizione dalla terra è brusca, il calendario è ristretto e la superficie richiede un approccio tecnico differente, soprattutto nella gestione del servizio e della risposta. Sinner fatica a chiudere rapidamente gli scambi e il suo impatto alla risposta — solitamente uno dei suoi punti forti — risulta meno incisivo.

Progressi evidenti, ma la strada è ancora lunga

Nonostante le difficoltà, l’azzurro ha dimostrato una notevole capacità di adattamento. Negli ultimi mesi ha migliorato il gioco a rete e iniziato a variare di più il ritmo, due elementi fondamentali sull’erba. Tuttavia, contro avversari abituati al serve & volley o più esperti sul verde, Sinner appare ancora in fase di rodaggio tecnico e mentale.

La sfida sull’erba resta dunque aperta. Ma con il talento e la determinazione che lo contraddistinguono, trasformare questa superficie da limite a punto di forza potrebbe essere solo una questione di tempo.