CR7 cacciato dalla Nazionale: non sarà più convocato | Ha deciso tutto la Federazione

La leggenda portoghese rischia l’addio definitivo al Portogallo, e c’è già un piano per sostituirlo.

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio, ma stavolta il suo futuro sembra giocarsi più fuori dal campo che dentro. Nonostante le statistiche parlino ancora per lui — capocannoniere assoluto nella storia delle nazionali, primatista di presenze e protagonista in sei Europei e cinque Mondiali — l’ombra del crepuscolo sulla sua avventura in nazionale comincia a farsi più nitida.

A 40 anni compiuti lo scorso febbraio, CR7 è ancora il leader tecnico e carismatico dell’Al-Nassr e della nazionale portoghese. Ma la sua figura, sempre più ingombrante, pare aver creato una frattura con i piani a lungo termine della Federazione. Un tema sempre più centrale, specialmente in vista delle prossime sfide internazionali.

Per molti tifosi, Ronaldo è ancora intoccabile. Un monumento vivente. Ma per altri — dentro e fuori lo spogliatoio — sta diventando un freno, un ostacolo al ricambio generazionale tanto auspicato.

E adesso, qualcosa potrebbe cambiare davvero. Dietro le quinte, si lavora da tempo per trovare la soluzione più delicata di tutte: l’uscita di scena dell’ultimo vero simbolo del calcio portoghese.

Il nome scelto per il dopo-Ronaldo? Lo Special One

Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il piano della Federazione sarebbe chiaro: ingaggiare José Mourinho come nuovo commissario tecnico del Portogallo per guidare una rivoluzione che parte, inevitabilmente, anche dalla gestione di Cristiano Ronaldo. L’idea iniziale era quella di far partire l’avventura dello Special One nel 2026, alla scadenza del contratto con il Fenerbahçe. Ma un “imprevisto” ha cambiato le carte in tavola.

Sì, proprio Cristiano. O meglio, la sua influenza. Secondo il quotidiano turco HT Spor, il rapporto tra CR7 e lo spogliatoio sarebbe diventato difficile da gestire e la FPF teme che, senza una figura autorevole e “inattaccabile” come Mourinho, la convivenza tra giovani e veterani possa sfociare in uno scontro interno. La soluzione? Anticipare l’arrivo del tecnico già dopo le finali della UEFA Nations League del prossimo giugno.

Un addio forzato? Cosa c’è dietro la scelta della Federazione

Dunque, si profila all’orizzonte una rottura silenziosa ma significativa. La scelta della FPF di puntare su Mourinho, infatti, non sarebbe casuale: servirebbe un tecnico capace di gestire il peso specifico di Ronaldo, magari convincendolo ad abbandonare la nazionale con eleganza e senza polemiche. Un passaggio di testimone che, se non gestito bene, rischia di esplodere in uno scandalo mediatico.

E allora, anche se nulla è ancora ufficiale, il segnale è chiaro: per CR7, il tempo in nazionale potrebbe essere scaduto. E ironia della sorte, a chiudere il sipario potrebbe essere proprio un altro mostro sacro del calcio portoghese.