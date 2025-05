Così convinco Conte a restare: giocata pazzesca di ADL | Accordo con il suo pupillo

Il Napoli sogna lo scudetto e lavora dietro le quinte per trattenere Antonio Conte.

Il Napoli 2025 è tornato a far sognare una città intera. Dopo una stagione precedente piena di delusioni e instabilità in panchina, l’arrivo di Antonio Conte ha portato grinta, ordine e una nuova mentalità. Gli azzurri sono di nuovo protagonisti nella lotta al vertice, e il pubblico del Maradona ha ritrovato entusiasmo e orgoglio.

Con un gioco solido, pragmatico ma capace di lampi improvvisi, il Napoli si è rimesso in carreggiata per dire la sua nella corsa scudetto. Osimhen, Kvaratskhelia e Anguissa sono tornati a brillare, trascinati da un sistema tattico che esalta le loro qualità. Ma oltre al campo, c’è un altro terreno di gioco in cui si decidono le sorti del club: quello delle strategie societarie.

La presenza di Antonio Conte ha rivoluzionato l’ambiente partenopeo. Il tecnico pugliese ha chiesto alla dirigenza un progetto serio, non solo per l’immediato ma anche per il futuro. E De Laurentiis, stavolta, sembra pronto a seguirlo. Anche per evitare nuove fratture, come avvenuto in passato con altri grandi allenatori.

Tuttavia, trattenere Conte non sarà semplice. Il corteggiamento di club esteri e l’inevitabile tensione con una piazza esigente come quella napoletana possono diventare fattori destabilizzanti. Per questo, ADL starebbe studiando una mossa a sorpresa per blindare il suo allenatore con un gesto concreto, simbolico e tattico allo stesso tempo.

Una richiesta speciale

Conte, si sa, è uomo di fiducia. Nei suoi progetti ci sono spesso volti noti, giocatori affidabili più che spettacolari, elementi capaci di interpretare alla perfezione le sue idee. E uno di questi potrebbe presto indossare la maglia azzurra, chiudendo un cerchio aperto tanti anni fa.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini al club, il tecnico avrebbe fatto il nome di un calciatore che conosce bene, con cui ha condiviso battaglie e vittorie: un fedelissimo che potrebbe dare equilibrio, spogliatoio e duttilità. L’identikit è chiaro, ma il nome verrà fuori solo nelle ultime battute.

Il nome che non ti aspetti

Nonostante l’età, Conte sarebbe pronto a chiedere a De Laurentiis l’arrivo di Matteo Darmian, giunto ormai a fine ciclo con l’Inter. Il classe ‘89, già allenato da Conte proprio in nerazzurro, è considerato ancora oggi un giocatore prezioso per la sua intelligenza tattica e la sua versatilità.

L’operazione non rappresenterebbe un investimento oneroso, ma un segnale chiaro: il Napoli vuole accontentare Conte in tutto, anche nelle scelte più personali. Darmian potrebbe diventare così l’arma segreta per cementare il legame tra tecnico e società, con una promessa: fare insieme la corsa finale verso lo scudetto.