Corriere. Il Napoli incontra l’agente di Llorente. Cifre e dettagli

Il Napoli incontra l’agente di Llorente. Lo spagnolo alternativa a Mauro Icardi. La prima richiesta dello spagnolo respinta di Giuntoli, ma i contatti continueranno.







Il Napoli nell’attesa che Icardi decida il suo futuro, si muove su Fernando Llorente. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, ci sarebbe stato un primo incontro tra il Napoli e l’agente di Llorente.

Jesus Llorente, fratello manager dell’attaccante, ha chiarito a Giuntoli le proprie richieste: triennale a quattro milioni di euro, la il ds azzurro l’avrebbe strozzato sul nascere.

Si può fare, forse, a condizioni economiche diverse e con un contratto al massimo biennale, e comunque ci sarà da disquisire sui bonus, sulle commissioni, su tutto ciò che entra in una trattativa.







Il Napoli in ogni caso tiene calda la pista Llorente, le bizze di Icardi non potranno durare ancora a lungo, gli azzurri non vogliono trovarsi impreparati. Se icardi rifiuterà Napoli sarà una sua scelta, sempre che sotto non ci sia il solito zampino della Juventus.