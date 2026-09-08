Corriere dello Sport: «McTominay, oggi l’operazione al cuore: Allegri lo aspetta dopo la sosta»

È arrivato il giorno dell’intervento per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli sarà sottoposto oggi in Inghilterra alla procedura di correzione mediante ablazione (PFA) dopo l’insorgenza della lieve aritmia benigna comunicata dal club in seguito alla partita contro il Como. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’operazione avverrà in una località tra Manchester e Liverpool e soltanto successivamente sarà possibile definire con maggiore precisione i tempi del ritorno in campo.

Massimiliano Allegri dovrà dunque rinunciare ancora per diverse settimane a uno dei suoi centrocampisti più importanti. McTominay ha già saltato la sfida contro l’Inter e non sarà disponibile per i prossimi appuntamenti. L’obiettivo è riaverlo dopo la sosta.

McTominay, oggi l’ablazione in Inghilterra

Il programma era stato stabilito dopo gli accertamenti effettuati in seguito alla comparsa dell’aritmia. McTominay si sottoporrà all’ablazione e da quel momento comincerà il percorso che dovrà condurlo nuovamente all’attività agonistica.

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport sottolinea che soltanto dopo l’intervento sarà possibile disporre di un quadro più preciso e formulare una previsione più attendibile sulla data del rientro.

Il Napoli, comunque, ha già indicato nella ripresa successiva alla sosta il periodo nel quale spera di poter ritrovare lo scozzese.

Manna: «Ci sono 28 giorni per l’idoneità sportiva»

A spiegare il percorso previsto era stato Giovanni Manna prima di Napoli-Inter.

«Ci sono 28 giorni per l’idoneità sportiva perché Scott prenderà farmaci anticoagulanti vietati. Per due settimane dovrà stare a riposo, poi riprenderà l’attività agonistica senza contatti».

Il direttore sportivo aveva però precisato che la tabella dovrà necessariamente essere valutata sulla base della risposta del giocatore.

«I tempi sono questi, poi magari il ragazzo sarà in ritardo di condizione o ci saranno complicazioni, questo lo vedremo strada facendo. Ma per questo abbiamo scelto questo momento per l’intervento, così c’è la sosta per averlo ad ottobre».

McTominay: «A presto Napoli, non ci metterò molto»

Lo stesso centrocampista aveva voluto tranquillizzare l’ambiente immediatamente dopo l’annuncio del club.

McTominay aveva pubblicato sui social una foto con la divisa azzurra accompagnata da poche parole: «A presto Napoli, non ci metterò molto».

Per il Corriere dello Sport, si tratta di una perdita importante per Allegri, ma affrontata attraverso una programmazione precisa. La scelta del momento dell’intervento è stata effettuata anche considerando la possibilità di sfruttare la sosta per limitare il numero degli appuntamenti ai quali il centrocampista dovrà rinunciare.

Allegri spera di riaverlo a ottobre

L’obiettivo diventa particolarmente importante guardando al calendario. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ricorda infatti che dopo la sosta il Napoli affronterà a ottobre sei partite tra campionato e Champions League.

È proprio quando la stagione entrerà nel vivo che Allegri spera di poter recuperare McTominay. Prima dovranno però arrivare l’intervento, il periodo di riposo e la graduale ripresa dell’attività.

Lo scozzese vuole rientrare il prima possibile. Napoli, Allegri e i compagni lo aspettano.