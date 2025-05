Coraggio e combattività: Alex Zanardi ce l’ha fatta di nuovo | Familiari, amici e fan piangono di gioia

Alex Zanardi, simbolo eterno di forza e determinazione: dopo l’incidente, la riabilitazione e le sfide impossibili, il campione ha dimostrato ancora una volta cosa significa non arrendersi mai.

C’è chi vince una gara, chi un campionato e chi, come Alex Zanardi, vince la vita.

“Il cuore oltre ogni ostacolo” è la perfetta sintesi di un’esistenza straordinaria, vissuta sempre all’attacco, anche quando la sorte sembrava chiedere il conto in modo crudele.

Bolognese di nascita, cresciuto a Castel Maggiore, Zanardi ha conosciuto il dolore già da giovanissimo con la perdita della sorella Cristina in un incidente stradale. Ma il vero dramma arriva nel 2001: in un violentissimo schianto durante una gara di CART in Germania, perde entrambe le gambe. Eppure, quello che per molti sarebbe stato un punto finale, per lui è stato un nuovo inizio.

Dopo 16 operazioni chirurgiche e sette arresti cardiaci, Zanardi torna a vivere, guidare, gareggiare. Inizia così la sua seconda vita: dalle corse automobilistiche all’handbike, fino a diventare simbolo del paraciclismo mondiale e modello di ispirazione per milioni di persone. Londra 2012 e Rio 2016 non sono solo Paralimpiadi, ma veri e propri palcoscenici della sua rinascita.

Un cammino costellato di battaglie (e vittorie)

Il 19 giugno 2020 un altro durissimo colpo: durante una staffetta di beneficenza in Toscana, Zanardi perde il controllo della sua handbike e si scontra con un camion. L’impatto è devastante. Viene ricoverato in gravi condizioni, entra in coma farmacologico, subisce nuove operazioni, e ancora una volta lotta tra la vita e la morte.

E ancora una volta, ne esce. A fine 2021 rientra finalmente a casa, circondato dall’amore della sua famiglia – la moglie Daniela e il figlio Niccolò – e seguito da un’équipe di professionisti. La strada verso il recupero è lenta e complessa, ma la tenacia non è mai mancata. Proprio come in pista o sulla handbike.

Immagini che parlano al cuore

Nella città veneta, che tanto ha significato per la sua carriera paralimpica, è stata allestita la mostra “Il cuore oltre ogni ostacolo”, ospitata al Caffè Pedrocchi dal 22 al 27 aprile, in concomitanza con la Padova Marathon. L’iniziativa, curata da Muzzolon, raccoglie immagini inedite e significative della sua vita: dall’esordio nelle competizioni su handbike, fino ai trionfi internazionali.

Tra gli scatti che più colpiscono c’è quello della sua prima Padova Marathon, affrontata senza collaudi, tra cadute e ferite, ma sempre col sorriso. Una scena emblematica che racconta tutta la sua essenza: determinazione, orgoglio, voglia di non mollare mai.