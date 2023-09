Kvaratskhelia, Mamukadze: “Contratto e futuro? Khvicha è tranquillissimo. Ecco cosa mi ha detto”

Nina Mamukadze, rinomata giornalista georgiana, si è soffermato sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia e sul contratto con il Napoli.

La giornalista Nina Mamukadze ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulle prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Durante la trasmissione la Mamukadze ha detto la sua sulla sconfitta della Georgia contro la Spagna, sottolineando il risultato piuttosto pesante di 1-7. Il focus principale dell’intervista però è stato il futuro di Khvicha Kvaratskhelia e il suo legame contrattuale con il Napoli. Di seguito le sue parole:

“Ho visto Kvara di recente e devo dire che mi è parso tranquillissimo. Cosa mi ha detto? Mi ha semplicemente confermato le parole dell’agente e del padre in relazione alle tante voci. A Khvicha per ora vanno bene le attuali condizioni contrattuali e da questo punto di vista non c’è nulla di cui parlare perché ha un contratto lungo. Ci sarà modo e tempo per le parti di sedersi e fare valutazioni. I sette gol che la Georgia ha rimediato dalla Spagna? Ne abbiamo lette tante, ma di certo non è colpa di Kvaratskhelia, ma di tutta la squadra che non è riuscita a reggere l’urto contro gli avversari”.

Riguardo alla sconfitta della Georgia contro la Spagna, Mamukadze ha voluto chiarire che i sette gol subiti non possono essere attribuiti a Kvaratskhelia, bensì a una prestazione complessiva del team che ha avuto difficoltà a fronteggiare l’urto degli avversari.