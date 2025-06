Contratto di un anno e rinnovo in caso di salvezza: Ballardini accetta di corsa | Atteso in sede lunedì

Il tecnico pronto a tornare in sella ad una panchina in vista della prossima stagione, sarà protagonista in Serie A.

Davide Ballardini, nato a Ravenna nel 1964, è una figura ben nota nel panorama calcistico, principalmente per la sua lunga e variegata carriera da allenatore. Dopo una breve esperienza come calciatore, Ballardini ha iniziato il suo percorso in panchina nelle giovanili di club importanti come Bologna, Cesena, Ravenna, Milan e Parma.

Il suo debutto come allenatore professionista avviene nel 2004 con la Sambenedettese in Serie C1. Da lì, Ballardini ha iniziato un percorso caratterizzato da numerose esperienze in Serie A e B, spesso subentrando in situazioni difficili per salvare le squadre dalla retrocessione. Le sue prime panchine in massima serie includono Cagliari e Pescara, dove ha dimostrato le sue capacità nel risollevare le sorti dei club.

Nel 2009. con la Lazio, ha vinto la Supercoppa Italiana sconfiggendo l’Inter di Mourinho. Ballardini è noto per i suoi molteplici ritorni su panchine già occupate, in particolare quelle di Genoa e Palermo, dove ha avuto diverse stagioni.

La sua carriera è stata un susseguirsi di sfide, che lo hanno visto gestire negli ultimi anni squadre come Cremonese e Sassuolo. La sua tenacia e la capacità di lavorare in contesti complessi gli hanno valso la reputazione di “specialista in salvezze”, ed è proprio per questo che un club di A ci sta pensando.

I successi di Ballardini

Come accennato Davide Ballardini è noto per la sua abilità nel salvare squadre in difficoltà. Ha ottenuto la salvezza in Serie A in sette occasioni su undici subentri, spesso con squadre in crisi come Genoa e Cagliari. Nel 2007-08, ha guidato il Cagliari dalla zona retrocessione al 14º posto, grazie a una media di 1,52 punti a partita. Nel 2020-21, ha preso il Genoa penultimo e lo ha portato all’11º posto con 35 punti in 25 partite.

Tra i suoi successi, oltre la vittoria della Supercoppa, spicca il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia con la Cremonese nel 2023. Con 277 panchine in Serie A, ha più presenze di allenatori come Conte e Mourinho. Ballardini è considerato un “risolutore di problemi”.

Piace ad un club di A

Il Lecce ha conquistato la salvezza all’ultima giornata della stagione grazie alla vittoria per 1-0 in casa della Lazio. Questo risultato ha permesso ai salentini di raggiungere il quartultimo posto con 34 punti, segnando un traguardo storico: per la prima volta, il club si è salvato in Serie A per tre stagioni consecutive. Marco Giampaolo, subentrato a Luca Gotti, ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza.

Nonostante il successo, la dirigenza sta valutando se proseguire con Giampaolo. In caso di separazione, una delle opzioni considerate è Davide Ballardini, noto per le sue capacità nel gestire squadre in difficoltà. Il possibile accordo prevederebbe un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza.