Conte telefona a Manna: vuole a tutti i costi un esubero della Juve | L’affare si chiude per pochi milioni

L’allenatore del Napoli sta partecipando attivamente al calciomercato estivo, vuole un organico ultra competitivo.

Antonio Conte è da sempre sinonimo di ambizione, anche e soprattutto quando si parla di calciomercato. Ovunque abbia allenato – dalla Juventus all’Inter, passando per il Chelsea e il Tottenham – ha imposto fin da subito una visione chiara, pretendendo rinforzi adeguati e profili funzionali al suo sistema. Non si accontenta mai di soluzioni tampone: per Conte, ogni acquisto deve avere un impatto immediato, perché ogni stagione va affrontata con l’obiettivo di vincere, non di programmare a lungo termine.

La sua rigidità nelle richieste ha spesso creato tensioni con le dirigenze. Celebre fu il suo sfogo ai tempi della Juventus, quando paragonò la rosa bianconera a una squadra “con 10 euro in tasca a un ristorante da 100”. Anche all’Inter, pur vincendo lo scudetto, non esitò a criticare la società per le difficoltà sul mercato, tanto da lasciare il club subito dopo il trionfo, a causa della prospettiva di ridimensionamento tecnico.

La sua visione è chiara: per ottenere risultati, servono uomini pronti, determinati e perfettamente adattabili ai suoi schemi tattici. Il concetto di “gruppo” per Conte è sacro, ma deve essere composto da profili selezionati, spesso già collaudati. Non sorprende, quindi, che in ogni nuova avventura la lista dei desideri sia corposa e precisa.

Questo approccio ha fatto di lui un tecnico vincente ma anche divisivo. Le sue richieste economiche e tecniche rappresentano spesso un banco di prova per le società, costrette a scegliere: accontentarlo, oppure rischiare fratture insanabili.

Occhi di Conte su di lui

Daniele Rugani, dopo stagioni altalenanti, ha ritrovato centralità sorprendendo tutti con una prestazione convincente al Mondiale per Club con la maglia del Real Madrid, dove ha giocato in prestito. L’esperienza internazionale gli ha restituito fiducia e visibilità, attirando l’interesse di diversi club, tra cui il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, alla ricerca di affidabilità ed equilibrio nella retroguardia, avrebbe individuato in Rugani un profilo utile per completare il reparto difensivo.

Conte, da sempre attento agli uomini più che ai nomi, apprezza di Rugani la capacità di adattarsi a vari contesti tattici, la compostezza e la conoscenza del campionato italiano. L’ex Empoli sarebbe un’ottima alternativa per una difesa a tre, soprattutto se il Napoli dovesse perdere uno tra Rrahmani o Juan Jesus. L’operazione non si annuncia complicata: il contratto in scadenza con la Juve e la voglia del giocatore di rilanciarsi potrebbero agevolare il trasferimento.

Un rinforzo di mestiere per il nuovo Napoli

Rugani non arriverebbe per fare il titolare fisso, ma per portare solidità e serietà nello spogliatoio. Qualità che Conte considera fondamentali per costruire il suo Napoli. La possibilità di giocare la Champions e di lavorare con un tecnico esigente ma valorizzante potrebbe convincere il difensore a sposare il progetto.

Il nome di Rugani resta in cima alla lista dei potenziali innesti. Se arriverà il via libera, Conte non esiterà a spingere per averlo: un tassello affidabile per dare spessore al nuovo ciclo azzurro.