Conte stappa quella buona: il rinforzo per la fascia è un amico di De Bruyne | Colpo da 40 milioni

Antonio Conte, che ha già le idee chiare per il suo Napoli, è pronto a godersi un altro talento. Dopo De Bruyne pronti 40 milioni.

Il mercato del Napoli sembra non avere più fine. Il direttore sportivo Manna sta operando senza sosta sin da quando è terminata la scorsa trionfale stagione. Quella in cui lo stesso ds è riuscito a mettere in piedi una formazione in grado di cucirsi sul petto il quarto indimenticabile scudetto della propria storia.

E adesso il Napoli, sembra aver alzato ancora di più l’asticella. L’obiettivo primario resterà quello di non vedersi sfuggire subito lo scudetto. Poi ci sarà anche l’Europa. Con l’ingresso in UEFA Champions League Aurelio De Laurentiis, d’accordo con Conte, vorrà ottenere il miglior risultato possibile.

Dunque è stata lasciata carta bianca, nei limiti di bilancio che resta sanissimo ad oggi, al ds Manna che non se lo è lasciato dire due volte. Il primo grande colpo è stato sicuramente Kevin De Bruyne. Il belga è arrivato a parametro zero a Napoli. Un colpo da 10 in pagella per Manna che ora dovrà pagare solamente l’ingaggio.

Nel corso del biennio De Bryune percepirà all’incirca 20-25 milioni di euro. Ma non è finita qui. Anche Noa Lang ha deciso di raggiungere il tecnico pugliese in questo ambizioso progetto. Un affare, questo, da circa 30 milioni di euro tra parte fissa bonus. Un calciatore importantissimo come l’olandese, potrà dare una grossa mano in attacco.

Manna no-limits

Le sorprese non sono finite. Manna è riuscito ad aggiudicarsi le prestazioni sportive di Marianucci, giocatore oramai ex Empoli, prelevato dalla società toscana per circa 9 milioni di euro. Un acquisto proiettato al futuro dato che si tratta di un talentuosissimo 2004 che in prospettiva potrebbe vestire la maglia della Nazionale.

E adesso si attende un’ulteriore fumata bianca che dovrebbe arrivare a breve. Al Bologna andranno 31 milioni di euro circa mentre a vestire la casacca azzurra sarà Beukema. Questione di ore poi ci sarà l’annuncio. Ma De Bruyne, appena arrivato, potrebbe fare la differenza e compiere una giocata super fuori dal rettangolo di gioco.

Parola di De Bruyne

Dopo l’esperienza lunga al Manchester City di Pep Guardiola, in cui è riuscito a incantare tutta l’Europa e tutto il mondo, De Bruyne ha scelto di sposare l’ambizioso progetto napoletano. Ma per sentirsi meno solo, potrebbe compiere una giocata da vedere e rivedere anche fuori dal campo da gioco.

Con le sue parole potrebbe infatti influenzare il suo ex compagno di squadra Ferran Torres. Il Barcellona lo ha acquistato per 55 milioni di euro nel 2022 proprio dai Citizens ma adesso potrebbe lasciarlo partire. Vedremo dunque se e in che modo De Bruyne proverà a convincere l’ex compagno.