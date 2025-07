Conte nemmeno mi guarda, preferisco andarmene | Il bomber sarà titolare in Champions, ma da avversario

Antonio Conte ha le idee chiarissime per la prossima stagione e sa già chi includere nel progetto e chi escludere dai piani futuri.

Aria di rinnovamento in casa Napoli, mista alla voglia di non stravolgere completamente la squadra costruita lo scorso anno. Insomma sarà necessario trovare un mix ideale per cercare di non snaturare del tutto la rosa messa in piedi la passata estate dal direttore sportivo Giovanni Manna.

Proprio il giovane ds, d’accordo con il patron Aurelio De Laurentiis e con il benestare di Antonio Conte, si è già attivato con la dirigenza sul mercato. E lo ha fatto da oramai diverse settimane per cercare di consegnare al tecnico pugliese la migliore rosa possibile in vista della Serie A e della UEFA Champions League.

Di certo il Napoli non vorrà vedersi immediatamente scucito il tricolore dal petto e le prime mosse di mercato, in entrata, sono state chiarissime. Dalle parti di Castel Volturno si fa sul serio. E per questo è immediatamente arrivato da free agent un calciatore con una leadership e un talento fuori dal comune.

Parliamo ovviamente di Kevin De Bruyne che dopo una vita al Manchester City ha sposato il progetto Napoli. Il prossimo anno incanterà il Maradona e gli stadi di massima serie con le sue giocate. Assieme a lui è pronto ad arrivare un giocatore offensivo dal talento purissimo: si tratta di Noa Lang.

I grandi nomi

La trattativa con il PSV è praticamente terminata e si attende solamente la fumata bianca. Anche Sam Beukema lascerà il Bologna per portare la propria fisicità e la propria duttilità a livello difensivo ad Antonio Conte. Sullo sfondo, sempre in entrata, rimane il sogno Nunez. Il piano B sarebbe Lucca dell’Udinese.

Ma attenzione anche e soprattutto al mercato in uscita. Ngonge sembra sempre più diretto verso il Club Brugge che avvierà una trattativa concreta. Victor Osimhen ha già le valigie pronte destinazione Galatasaray: sono pronti ad entrare 75 milioni nelle casse del Napoli e si attende l’ufficialità. Ma un giovane promettente di proprietà degli azzurri potrebbe presto salutare il Maradona.

Addio a un giovane talento

Antonio Conte potrebbe non opporre resistenza infatti, nel caso in cui dovessero arrivare offerte allettanti per Giuseppe Ambrosino. Il talento di proprietà degli azzurri che nell’ultima stagione ha giocato in B con il Frosinone, è stato inserito nella lista dei possibili partenti. E lo stesso calciatore non sarebbe contrario a un addio.

Sulle tracce dell’interessantissimo giovane ci sarebbero diverse squadre. Spicca ovviamente il Celtic. Secondo quanto riportato da fantacalcio.it tra il Napoli e i biancoverdi ci sarebbero stati già i primi contatti per valutare un prestito con diritto di riscatto. Oltre al Celtic troviamo delle squadre italiane come il Cagliari, il Pisa e soprattutto la Cremonese. Su Il Corriere del Mezzogiorno si è parlato di un incontro con la Cremo che vorrebbe portarlo in grigiorosso. Vedremo quali saranno gli sviluppi.