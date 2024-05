Conte-Napoli, ecco le prime richieste di mercato del tecnico. Due calciatori nel mirino – REPUBBLICA

Antonio Conte avrebbe già suggerito ad Aurelio De Laurentiis i primi due nomi per rinforzare la rosa del Napoli in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Antonio Conte, ormai sempre più vicino alla panchina del Napoli, avrebbe già cominciato a suggerire al presidente Aurelio De Laurentiis i primi rinforzi da acquistare in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta il quotidiano romano, Conte sarebbe ormai d’accordo con De Laurentiis sia sull’ingaggio che sulle prime operazioni di mercato, fissando le priorità sui primi obiettivi da raggiungere.ù

Conte ha chiesto due giocatori per il suo Napoli

Le richieste del tecnico salentino vanno nella direzione di allestire una rosa tecnica e dinamica, in grado di garantirgli un potenziale offensivo importante per puntare in alto in campionato e in Champions League.

In attesa della fumata bianca, Conte sembrerebbe aver già iniziato a plasmare quello che sarà il nuovo Napoli quando si siederà in panchina. Un segnale della sua voglia di ripartire con un progetto ambizioso.

I punti fermi: Kvaratskhelia confermato

Il tecnico salentino avrebbe indicato come punto fermo la conferma di Khvicha Kvaratskhelia, stellina georgiana rivelatasi protagonista nell’ultimo campionato.

Il primo obiettivo: Gudmundsson del Genoa

Per rinforzare l’attacco, Conte avrebbe già chiesto informazioni sul danese Gudmundsson, attaccante del Genoa reduce da un’ottima stagione in Serie A.

La seconda richiesta: Luis Alberto dalla Lazio

L’altro nome caldeggiato da Conte per il centrocampo azzurro sarebbe quello di Luis Alberto, trequartista spagnolo in forza alla Lazio e abile a svariare su tutto il fronte offensivo.