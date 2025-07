Conte-Napoli, altro che amore incondizionato: prime avvisaglie di rottura | ADL corre a Dimaro

Conte e Napoli un amore altalenante: arrivano le prime avvisagli di rottura e De Laurentiis corre a Dimaro.

Antonio Conte ha aperto ufficialmente la nuova stagione del Napoli, sottolineando l’importanza della continuità e della costruzione nel corso della conferenza stampa. “Abbiamo iniziato un progetto un anno fa, partendo da un decimo posto. Ora lo scudetto sul petto ci dà stimoli, ma il lavoro resta centrale. L’obiettivo è creare basi solide, durature, capaci di sostenere la squadra anche quando lui non sarà più alla guida”.

Conte ha evidenziato il grande traguardo raggiunto già al primo anno, definendolo “incredibile” per le condizioni di partenza. “Abbiamo fatto qualcosa di grande, ma dobbiamo continuare a costruire e aggiungere pezzi giusti per avere fondamenta più forti”. Il tecnico ha chiarito che lo scudetto non deve illudere: serve umiltà, coesione e fatica.

Grande entusiasmo anche per l’arrivo di De Bruyne, definito “uno dei migliori centrocampisti del mondo”. “Ha vinto tutto, ora ha scelto Napoli per una nuova sfida. Siamo felici, si è già calato bene nella nostra realtà”. Conte ha invitato però alla pazienza: ci sarà bisogno di tempo per integrarlo e strutturare al meglio la squadra.

Il tecnico ha sottolineato come giocatori come De Bruyne portino esperienza, ma che molti altri acquisti sono giovani da far crescere. “Chi verrà dopo di me troverà una squadra con una struttura solida. Questo è il regalo più grande per Napoli e i suoi tifosi. L’obiettivo è far crescere il gruppo nel presente, ma con uno sguardo lungo sul futuro”.

La crescita

Conte ha scherzato sulla fatica: “’Amma faticà again’, oppure ‘amma faticà ma chiu assaje’, serve tanta energia per le tante competizioni”. Tra Champions, Coppa Italia e Supercoppa servirà una rosa ampia e versatile. “Non ci saranno titolari e riserve: tutti devono essere pronti a dare il massimo”.

Infine, ha parlato del mercato e dei nuovi arrivi: “Lucca, Lang, Marianucci, Beukema sono buone scommesse, ma devono crescere”. Ha citato l’esempio di Amir Rrahmani e di altri calciatori valorizzati nel progetto. Attenzione anche agli infortuni: Buongiorno tornerà in 3 settimane, Gilmour è monitorato per un problema muscolare. Poi si è però infastidito in merito al suo rendimento in Europa.

Le dichiarazioni di Conte

“Per noi sarà stimolante sicuramente. Io ho fatto sei annate da allenatore in Europa, prendendo sempre squadre che prima non facevamo la Champions, squadre in ricostruzione. Io posso capire che mi si chiedano i miracoli, ma ci sono fatti che non possono essere trascurati. La Champions è un percorso, sicuramente io devo avere pazienza a stare più anni in un club perché così costruisci davvero. Le altre volte sono andato via, ma ho lasciato anche una struttura che poi si è presa le sue soddisfazioni”.

“Sei partecipazioni sono poche, se si confronta ad esempio col Manchester City. Io sono comunque il primo a essere stimolato, poi sappiamo che la lotta delle italiane con le altre è impari. Noi sappiamo chi siamo, siamo orgogliosi di chi siamo, ma sappiamo anche i nostri limiti. La possibilità di spesa è totalmente diversa. Dobbiamo cercare col nostro meglio di dare fastidio, come successo lo scorso anno. Saremo armati, questo deve essere il messaggio per tutti quanti”. Vedremo dunque come il suo Napoli approccerà alla competizione.