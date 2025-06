Conte mette alla porta Anguissa: lo sostituisce con un altro parametro zero | Avviati i contatti con l’agente

Una decisione che potrebbe risultare drastica. Adesso serve una risposta del giocatore.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di rinnovare la fiducia ad Antonio Conte che, probabilmente a sua volta, è stato convinto dallo stesso patron. Un progetto ambizioso quello del Napoli sulla carta che, dopo aver conquistato due scudetti prima con Spalletti e poi proprio con Conte, non vuole fermarsi. La voglia da parte di De Laurentiis di portare ad alti livelli, anche Europei, i partenopei, è tanta. E lo sta già dimostrando.

Lo ha fatto in passato con un progetto a lungo termine che sta dando i suoi frutti, e lo sta facendo intuire anche questa estate. Il calciomercato è stato già un segnale fortissimo. L’arrivo di Kevin De Bruyne è sintomo di voler alzare ancor di più l’asticella, specialmente quella internazionale, con profili di spessore.

Chi meglio del centrocampista belga con i piedi fatati? De Bruyne può trasformarsi in Re Mida in qualsiasi istante e sia in A che in Champions League, sa trovare spiragli improbabili. Insomma un colpo del ds Manna degno del miglior Galliani. Non a caso l’ex Milan per gli acquisti last minute dei free agent ha avuto sempre un debole. E adesso Manna potrebbe farlo di nuovo.

Tutto dipenderà dalla volontà di un giocatore che in questi anni a Napoli si è fatto amare. Sia per le sue doti, sia per il suo attaccamento e atteggiamento in campo. Stiamo parlando di Anguissa. Il centrocampista per i partenopei, in entrambi gli scudetti cuciti al petto, ha avuto un ruolo fondamentale, ma adesso non sembra più intoccabile.

Serve una risposta

Nel corso del ritiro e di questa estate sarà necessario comprendere le intenzioni e le ambizioni del calciatore a disposizione del Napoli. E Conte, in questo di solito, è impeccabile. Il tecnico svolge un lavoro certosino con ogni singolo elemento del proprio gruppo per sondare il terreno e comprendere le reali intenzioni.

Dunque anche Anguissa sembra essere nella lista dei possibili partenti e le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro del camerunense. In ogni caso il ds Manna e il Napoli avrebbero già in mente un possibile sostituto e i contatti con l’agente del calciatore non sono mancati.

Pronto il sostituto

La dirigenza del Napoli starebbe sondando il terreno in Inghilterra. In particolare al ds partenopeo piace e non poco il centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey. L’esperto classe ’93 ha vissuto un’ultima stagione da protagonista con i Gunners, risultando uno degli intoccabili sia in Premier che in Champions League.

Si tratterebbe eventualmente di un ulteriore rinforzo di spessore a livello europeo che conosce bene i campi del Vecchio Continente. Il Napoli potrebbe essere ancora più invogliato ad acquistarlo perché in scadenza di contratto. Il ghanese il 30 giugno 2025 terminerà il proprio contratto con l’Arsenal, rimanendo di fatto senza squadra.