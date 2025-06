Conte l’ha fatta grossa: denunciato per sequestro di persona | “Non mi faceva tornare a casa”

Conte questa volta l’ha combinata grossa. Sarebbe stato addirittura denunciato per sequestro di persona. Le ultime.

Antonio Conte nel corso dell’ultima stagione è ritornato a essere protagonista, nel mondo del calcio e in particolare in Italia. Il tecnico infatti, è riuscito a imporsi assieme al suo Napoli su tutto il resto delle squadre della Penisola. Non a caso Conte e il Napoli si sono aggiudicati il quarto scudetto della propria storia.

Un traguardo importantissimo quello raggiunto dall’allenatore pugliese che si è dimostrato ancora una volta vincente. Anche nel corso di questa esperienza è riuscito a tirare fuori il meglio dei propri giocatori e lo ha fatto spronandoli al punto tali di vincere il tricolore. E adesso difficilmente si vorrà far scucire il tricolore dal petto.

Non a caso Aurelio De Laurentiis lo ha scelto per la prossima stagione. Una rinnovata fiducia che ha acceso l’entusiasmo dei tanti tifosi napoletani che desideravano restasse. E sono arrivati anche i primi colpi di mercato. Di certo va citato l’ingresso in squadra di De Bruyne, fuoriclasse assoluto.

Insomma i partenopei anche il prossimo anno tra campionato e Champions League, oltre che Coppa Italia, proveranno a fare la differenza. E hanno tutte le carte in regola per farlo. Dal presidente, al ds, Manna, al tecnico, passando dai giocatori sino ad arrivare al mercato. Perché i nomi in entrata in lizza sono di spessore.

La troppa verve

A volte però, l’eccessiva verve, può portare a compiere azioni non del tutto sagge. E Antonio Conte in passato, per la tanta voglia di voler raggiungere l’obiettivo ha portato a superare limiti fisici alle proprie squadre e dunque ai propri giocatori. Stiamo dunque parlando di un vincente che sarebbe disposto a tutto.

E parlare di questa sua voglia smisurata di far bene, ci ha pensato un ex Juventus. Si tratta di Stefano Beltrame. Beltrame nel corso del podcast di Centrocampo_podcast, ha parlato della convinzione di Antonio Conte e della sua voglia di voler sempre e comunque ottenere il massimo dai suoi.

La parole

“Io ho rispetto incredibile di mister Conte perché secondo me prima di tutto è una persona vera. Perché, parlo a livello personale, c’erano degli allenamenti che non mi faceva andare via per farmi migliorare a livello tecnico individuale. Quindi finito l’allenamento con la prima squadra, mi richiamava e mi faceva stare lì”.

Dunque appare chiaro che Stefano Beltrame si riferisse alla volontà di allungare gli allenamenti, anche individuali, per migliorare le caratteristiche di un calciatore. E questo l’ex Juventus lo porterà sempre con sé. “Mi faceva fare degli esercizi a livello individuale con lui lì. Un mister che sta dietro a un ragazzo giovane finito l’allenamento, che ti sprona, ha me ha fatto un piacere che non so descriverti. Quello che mi è rimasto di Conte? Ecco lui è proprio un mister che riesce a tirare fuori il meglio e tutto quello che c’è in un giocatore”.