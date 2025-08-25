Conte in preda al panico: Zambo Anguissa out un mese | Il quadro completo del centrocampista
Il centrocampista è uno dei giocatori cardine del Napoli e la sua assenza fa preoccupare Antonio Conte. Bisogna trovare una soluzione.
Zambo Anguissa è uno dei pilastri del centrocampo del Napoli e nel nuovo corso con Antonio Conte la sua importanza appare ancora più evidente. Il camerunense unisce fisicità, dinamismo e capacità di recupero palla, qualità fondamentali per un allenatore che fonda il suo gioco sull’intensità e sull’equilibrio tra i reparti. La sua presenza in mediana garantisce solidità difensiva e consente alla squadra di reggere le fasi di pressione alta.
Conte vede in Anguissa un interprete ideale per il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre: un giocatore capace di rompere le linee avversarie con inserimenti e progressioni palla al piede. La sua struttura fisica e la resistenza gli permettono di coprire ampie zone di campo, dando al Napoli la possibilità di alternare fasi di aggressione e momenti di contenimento con grande efficacia.
Oltre all’aspetto atletico, Anguissa è cresciuto molto anche dal punto di vista tecnico. Sa gestire il possesso con semplicità, evitando errori banali, ed è in grado di verticalizzare per gli attaccanti quando trova spazi. Questa maturità lo rende un giocatore completo e insostituibile nello scacchiere di Conte, che necessita di centrocampisti affidabili per mantenere i suoi automatismi tattici.
Anguissa è anche un leader silenzioso. Non ha bisogno di gesti plateali per imporsi, ma la sua continuità e il suo spirito di sacrificio lo rendono un esempio per i compagni. In una squadra che vuole tornare protagonista in Italia e in Europa, la sua centralità è una garanzia di equilibrio e competitività.
Assenza prevista
Giocando la Coppa d’Africa 2025, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 in Marocco, André‑Frank Zambo Anguissa rischia di restare fuori causa per circa un mese: il Napoli dovrà fare a meno del suo centrocampista icona per quel periodo. L’assenza, benché programmabile, rappresenta comunque una perdita pesante per il centrocampo di Antonio Conte, che perde così un cardine della sua mediana.
Questa circostanza conferma il valore tattico di Anguissa nello schieramento azzurro: la sua personalità, capacità di recupero e dinamismo sono fondamentali per garantire equilibrio e progressione in mezzo al campo. Conte dovrà perciò pianificare soluzioni alternative per non intaccare l’intensità del Napoli.
Il ritorno e la gestione del club
Quando il Camerun sarà eliminato o uscirà dalla competizione, Anguissa potrà rientrare a disposizione della squadra partenopea prima della scadenza mensile: il rientro sarà dunque contingentato all’andamento della sua nazionale. Il Napoli potrà così recuperare il centrocampista in tempo utile per la ripresa della stagione invernale, ma dovrà affrontare la prima parte del girone di ritorno con qualcun altro al suo posto.
Nel frattempo, la società e Conte dovranno valutare l’utilizzo di alternative ufficiali — come rotazioni tra mezzali o un adattamento tattico — per mantenere equilibrio e continuità. L’eventuale rientro di Anguissa sarà strategico per ripristinare la solidità di un reparto tanto cruciale nel sistema dell’allenatore.