Conte asciugati le lacrime: Allegri attua il delitto perfetto | Trattativa lampo in chiusura
Cha smacco ad Antonio Conte e al suo Napoli. Trattativa praticamente chiusa e Allegri pronto a rafforzare il suo Milan.
Il campionato di Serie A è appena iniziato mentre il mercato non è ancora terminato. Nonostante molti allenatori siano contrari alla sessione estiva aperta anche durante l’inizio della stagione, il calciomercato prosegue spedito e si appresta a vivere gli ultimi giorni che a quanto pare saranno di grande fermento.
E al centro delle tante voci, attualmente, troviamo il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, che hanno dato il via alla propria stagione in maniera completamente differente l’uno dall’altro. Gli azzurri hanno rispettato le aspettative e hanno dimostrato di non volersi vedere scucire il tricolore dal petto.
Discorso differente per i rossoneri che, invece, dovevano rilanciarsi vista la passata stagione già a partire dalla prima gara, ma che invece sono partiti subito con il piede sbagliato. E partiamo proprio dalla gara che si è giocata a San Siro. Il Milan infatti è uscito sconfitto dal derby giocato con la Cremonese.
A passare in vantaggio sono stati proprio i grigiorossi con una rete di Baschirotto. Al gol dell’ex Lecce ha risposto Pavlovic. Il Milan ha provato a portarla a casa ma non ci è riuscito. E Bonazzoli, con un euro gol in rovesciata, ha consegnato a sorpresa i tre punti alla sua Cremonese.
Due inizi differenti
Un avvio disastroso per Allegri e i suoi che adesso, e nel corso degli ultimi giorni di mercato, cercano di correre ai ripari. Il Napoli invece è ripartito da una vittoria e dallo stesso punteggio con cui aveva chiuso lo scorso campionato: 2-0. Questa volta il +3 è arrivato in casa del neopromosso Sassuolo.
In gol l’oramai solito implacabile McTominay e il nuovo acquisto Kevin De Bryune, già osannato dai tifosi napoletani. La voglia dei partenopei è quella di aprire un ciclo vincente e tra mercato e avvio di stagione ne stanno dando dimostrazione. Il Milan invece, per rafforzare ulteriormente la squadra, potrebbe fare uno sgambetto al Napoli.
L’inserimento
L’acquisto di Boniface dal Leverkusen sembrava oramai cosa fatta ma adesso sembra esserci stato un dietrofront da parte dello stesso Milan che dunque potrebbe virare su un altro profilo. Sempre un attaccante, che però in questo caso piace anche al Napoli che sembra essere vicino al suo acquisto.
Occhio però al possibile inserimento del Milan di Igli Tare nella trattativa. Hojlund, ex Atalanta, sembra essere alquanto vicino agli azzurri ma la dirigenza rossonera potrebbe provare un affondo per cercare di strapparlo ai rivali. Vedremo come si svilupperà la vicenda nel corso dei prossimi giorni.