Confermati i contatti con la Juve: tifosi del Napoli in piazza a protestare | Vogliono far saltare tutto
I contatti con la Juventus non sono stati smentiti: adesso i tifosi del Napoli vogliono scendere in piazza per protestare.
I tifosi del Napoli sono pronti a scendere in piazza per generare caos. La notizia dell’ultim’ora ha scosso totalmente l’ambiente che non si aspettava di certo una notizia del genere in questo momento. Vedremo come si evolverà la situazione, ma le premesse sono tutt’altro che rosee.
Aurelio De Laurentiis sta cercando di costruire una squadra competitiva. Lo scorso anno gli azzurri si sono aggiudicati il quarto tricolore della propria storia, il secondo sotto l’era ADL. Un trionfo dolcissimo quello che hanno vissuto i supporters napoletani. E’ servita una lotta serratissima contro l’Inter.
La battaglia con i nerazzurri è terminata solamente all’ultima giornata di campionato. Decisiva è stata la vittoria sul Cagliari. Dopo il triplice fischio la grande festa. Ma la dirigenza napoletana non si è mai realmente fermata e all’indomani dei festeggiamenti per il tricolore, si è messa subito all’opera.
Obiettivo principale del direttore sportivo Manna è quello di aprire un vero e proprio ciclo vincente e di non fermarsi dunque alla “sola” conquista di uno scudetto. Il mercato portato avanti sin qui dal ds, dimostra la volontà di consegnare nelle mani di Conte una rosa di spessore.
Il mercato ambizioso
Questo perché il Napoli, inoltre, avrà modo di disputare la UEFA Champions League. E allora Manna ha lavorato per portare nel capoluogo campano calciatori giovani ma allo stesso tempo esperti e soprattutto di prospettiva. Tra questi va citato certamente Noa Lang, prelevato dal PSV.
L’olandese sin da subito si è detto entusiasta di questa nuova avventura. Con lui è stato acquistato anche Marianucci dall’Empoli. Ma non finisce qui. Lorenzo Lucca è stato pagato 9 milioni (formula del prestito), è arrivato anche Vanja Milinkovic-Savic, così come Beukema e Miguel Gutierrez dal Girona. Tra questi spicca anche il nome di De Bruyne.
La vicenda De Bruyne
Il belga dopo la lunga esperienza con il Manchester City, ha deciso di sposare il progetto dei partenopei. Un chiaro segnale quello mandato da Manna a tutte le squadre di Serie A: il Napoli è presente e vuole riconfermarsi. Ma c’è proprio una questione che riguarda da vicino Kevin De Bruyne.
Il calciatore negli scorsi giorni ha avuto modo di parlare al Corriere dello Sport. Il centrocampista ex City ha detto: “Se mi ha mai chiamato la Juventus? Ho avuto varie conversazioni con tanti club attraverso il mio entourage. Me è la normalità quando sei libero”. Insomma da free agent, se non fosse intervenuto Manna, De Bryune sarebbe potuto approdare anche alla Juve, eterna rivale degli azzurri.