Con te vinciamo anche la Champions, Conte lo ha convinto | Non solo Lang: Manna ha anticipato tutti

Il direttore sportivo del Napoli Manna è scatenato sul mercato: dopo De Bruyne e Lang è pronto a chiudere per un altro colpo.

Il Napoli di Antonio Conte guarda entusiasticamente alla stagione che verrà. La squadra partenopea dopo aver conquistato lo scudetto nel corso della passata annata, il quarto per la precisione, è in cerca di conferme. E proverà già dal prossimo anno ad aprire un vero e proprio ciclo vincente.

A dimostrarlo c’è, senza ombra di dubbio, l’attività di mercato svolta sin qui. I nomi sono altisonanti, sia in entrata che in uscita. Ad esempio è impossibile esimersi dal nominare Kevin De Bruyne. Il belga, terminato il contratto con il Manchester City, ha sposato il progetto Napoli e il prossimo anno è pronto a incantare la Serie A.

Dopo aver dettato legge in Premier League, in tutta Europa e nel mondo, De Bruyne vorrà fare lo stesso in Italia. Allo stesso tempo, il direttore sportivo Manna, scatenato sin qui, si è aggiudicato le prestazioni sportive di un ulteriore calciatore, questa volta di prospettiva vista la giovane età.

Stiamo parlando di Marianucci. Il difensore è stato prelevato dall’Empoli per un costo che si aggira attorno ai 9 milioni. Si tratta di un professionista ancora giovanissimo, classe 2004, che in futuro potrà stupire tutta la piazza partenopea in attesa di un ulteriore grande nome in difesa.

Mercato non-stop

Anche in uscita si lavora dalle parti di Castel Volturno. La priorità resta al momento Victor Osimhen. Aurelio De Laurentiis proverà di tutto per cederlo e sulle sue tracce c’è il Galatasaray. Tra le file della squadra turca ha già militato lo scorso anno e adesso i giallorossi avrebbero proposto 75 milioni di euro.

Ma la trattativa resta in stand-by dato che le garanzie bancarie chieste dal Napoli non sono ancora arrivate ad oggi. Vedremo se si sbloccherà l’affare. E nel frattempo il Napoli continua a non stare con le mani in mano, specialmente in entrata, e un nuovo calciatore sembra vicino a vestire la maglia azzurra.

Obiettivo chiaro

Il sogno in avanti resta Darwin Nunez e probabilmente il Napoli insisterà nel corso delle prossime settimane. Ma c’è un altro giocatore che ingolosisce e non poco il ds Manna. Questa volta bisognerebbe trattare con un club di Serie A che negli ultimi anni sta andando in contro a grandi stagioni.

Stiamo parlando del Bologna reduce dalla vittoria della Coppa Italia. E a far alzare il trofeo ai Felsinei sotto il cielo di Roma, ci ha pensato il giocatore che interessa al Napoli. Si tratta di Ndoye. I partenopei sarebbero disposti a spendere tra i 30 e i 35 milioni di euro ma il Bologna non è dello stesso avviso e vorrebbe almeno 43 milioni. Vedremo come si evolverà la trattativa.