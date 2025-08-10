Comolli mette la freccia: superata l’Inter nel duello di mercato | È la replica dell’affare Bremer

Il dirigente della Juventus ha messo la freccia per sorpassare l’Inter in un duello di mercato che sta generando clamore mediatico.

Derby d’Italia dentro e fuori dal campo di gioco. La Juventus di Igor Tudor e l’Inter di Cristian Chivu sono pronte a battagliare anche in chiave mercato. C’è infatti un giocatore in particolare che interessa e stuzzica i due club: i nerazzurri sembravano in vantaggio nella trattativa ma adesso tutto sembra essersi fermato.

Rimanere in stand-by, per l’Inter, potrebbe risultare letale. Ma se prima non viene ceduto un calciatore per una cifra che si aggira attorno agli otto/dieci milioni di euro, l’affare in questione, non si può portare avanti. La società lombarda ha bisogno di fondi e ora deve temere la concorrenza degli eterni rivali.

Entrambe le formazioni sono in fase di ricostruzione e vogliono il meglio per il proprio presente, per rilanciarsi, e per il proprio futuro. E in tal senso le due dirigenze stanno operando in un determinato modo sul mercato. Giocatori di spessore in grado di fare la differenza tanto in Italia quanto in Europa e giovani dal futuro roseo.

E uno di queste nuove figure che si stanno affacciando prepotentemente nel calcio italiano stuzzica l’appetito sia dell’Inter che aveva iniziato un dialogo con la squadra proprietaria del cartellino, sia la Vecchia Signora. Sin qui Comolli è stato a guardare l’evolversi della trattativa ma è pronto a inserirsi.

Un precedente

Il dirigente della squadra bianconera ha tutte le intenzioni e soprattutto tutte le disponibilità per scippare il giovane all’Inter. E si andrebbe a ripetere una vicenda già vista anni addietro che fece rimanere di stucco i tifosi nerazzurri, che si videro portato via un giocatore promettente che si sta infatti affermando.

Parliamo di Bremer. Il brasiliano, dopo l’ottima esperienza a Torino che lo ha consacrato come uno dei migliori difensori presenti in massima serie, era a un passo dal vestire la maglia dell’Inter. L’eccessivo temporeggiamento della dirigenza nerazzurra però, ha convinto il centrale a puntare sulla Juventus, che è attualmente la sua squadra.

Il giocatore in questione

Stiamo parlando Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma classe 2006, che è finito nel mirino di Juve, Milan, Liverpool e soprattutto Inter. I nerazzurri, però, devono accelerare sul fronte delle uscite per poter affondare il colpo come sopra anticipato. Il club emiliano chiede 35 milioni per lasciarlo partire, cifra che l’Inter potrà raggiungere solo liberando spazio.

Uno dei candidati principali è Mehdi Taremi, il cui addio potrebbe avvicinare l’obiettivo Leoni. L’iraniano, però, ha già detto no a Flamengo e Botafogo, preferendo restare in Europa, dove sogna la Premier League secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham sono interessati, ma l’Inter si accontenterebbe anche di un’uscita da 8-10 milioni. Vedremo come si evolverà la situazione e se Comolli si inserirà prepotentemente.