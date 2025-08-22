Comolli lo prende su suggerimento di Chiellini: la Juve accoglie il nuovo Tévez | Gol e talento per Tudor
Il dirigente della Juventus Comolli è stato influenzato da un ex bandiera come Chiellini: acquistato il nuovo Tevez.
La Juventus avrebbe individuato un nuovo Tevez. O meglio un ex bandiera come Giorgio Chiellini avrebbe individuato un calciatore che ricorda molto l’argentino e avrebbe messo la pulce nell’orecchio di Comolli che adesso è pronto a portare a Torino quello che sembra essere l’erede dell’Apache.
La sessione estiva ha portato innesti di alto profilo. La Juventus ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Jonathan David, svincolato dal Lille, firmando un contratto quinquennale fino al 2030 con uno stipendio netto annuo di circa 6 milioni € più bonus. Poi è stato il turno di Joao Mario dal Porto per circa 11,4 milioni.
Inoltre, il club ha esercitato opzioni di riscatto per calciatori già in prestito come Francisco Conceicao (a seguito di una lunga trattativa) e Pierre Kalulu. Tra gli altri rinforzi, è avvenuta l’acquisto definitivo di Michele Di Gregorio (con obbligo di riscatto dopo il prestito) e di Lloyd Kelly dal Newcastle nonostante il giocatore non abbia convinto del tutto.
Sul fronte uscite, la Juventus ha regolato diverse cessioni: Samuel Mbangula è stato ceduto al Werder Brema per circa 10 milioni, Alberto Costa è tornato al Porto (15 mln €), mentre Timothy Weah è partito in prestito con obbligo di riscatto al Marsiglia. Questi movimenti hanno contribuito a liberare spazio.
Trattative in chiusura
Adesso la Vecchia Signora si sta concentrando su Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille, in scadenza nel 2026. Le trattative sono in corso con intensità, con un accordo di massima con il giocatore fino al 2030, contratto con ingaggio da circa 2,5 milioni netti più bonus. Il Lille sembra disposto a scendere da una richiesta iniziale di 25 milioni fino a una cifra intorno a 18-20 milioni.
Infine, un affare importante sembra essere in dirittura d’arrivo: la Juventus è prossima a chiudere per Randal Kolo Muani, già in prestito dal PSG nella scorsa stagione. L’intesa prevede un prestito con obbligo di riscatto per un valore complessivo di circa 55 milioni e un contratto a lungo termine già concordato. Poi c’è il nuovo Tevez.
Il nuovo Tevez
L’ex storico difensore Chiellini avrebbe scovato un talento argentino che potrebbe nuovamente accendere gli animi dei tifosi bianconeri proprio come fatto da Tevez qualche anno fa. L’Apache è rimasto nella storia del club piemontese e ora potrebbe arrivare un calciatore simile a lui.
Si tratta al momento di un’ipotesi: bisognerà capire se diventerà una trattativa concreta. Stiamo parlando di Brian Aguirre. Si tratta di un’ala sinistra classe 2003, giovanissima e di prospetto, attualmente in forza al Boca Juniors (altro punto in comune con Tevez). Vedremo come si svilupperà la vicenda.