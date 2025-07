Comolli l’ha studiata alla perfezione: ecco la carta per arrivare ad Osimhen | ADL accetta di corsa

La Juventus ha preso un nuovo attaccante, ma il vero obiettivo di mercato sembra un altro, ancora più ambizioso.

La Juventus ha chiuso l’operazione Jonathan David. L’attaccante canadese, classe 2000, ha accettato l’offerta bianconera dopo essersi svincolato dal Lille e si prepara a firmare un contratto quinquennale, valido fino al 2030. Un colpo importante a parametro zero che consente alla Juve di rinforzare il reparto offensivo senza versare un euro per il cartellino, ma con un investimento rilevante sul piano contrattuale.

L’ingaggio di David rappresenta la chiusura di una trattativa lunga e insidiosa. Il Napoli sembrava in vantaggio fino a pochi giorni fa, ma la Juventus ha saputo accelerare nei tempi giusti. L’attaccante andrà a inserirsi in un reparto d’attacco in pieno divenire: il futuro di Vlahovic resta incerto, mentre Kolo Muani potrebbe rimanere o tornare al PSG. David, con il suo mix di velocità, fiuto del gol e duttilità tattica, si candida a essere una pedina fondamentale nel nuovo corso bianconero.

Secondo le prime stime, la Juventus avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro tra commissioni e bonus alla firma. A questi si aggiungono 6 milioni netti di stipendio annui, più altri 2 di bonus. Un pacchetto che rende l’operazione economicamente significativa, anche senza costo di trasferimento.

Distribuito su cinque anni, l’ammortamento annuo si aggirerà intorno ai 3 milioni. A questo si somma uno stipendio lordo di circa 11,1 milioni: il costo complessivo a bilancio per la stagione 2025/26 sarà dunque di circa 14,1 milioni.

David, colpo tecnico o pedina di scambio?

L’arrivo di Jonathan David alla Juventus ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, ma ha anche alimentato un’ipotesi suggestiva: e se il canadese fosse stato preso non per restare, ma per essere girato al Napoli? La Juve potrebbe sfruttare l’appeal internazionale e il valore di mercato di David per facilitare una trattativa complessa, riducendo l’esborso economico e offrendo al Napoli una punta già gradita nei mesi scorsi.

David era da tempo nel mirino del club partenopeo, che aveva valutato seriamente l’affondo prima del sorpasso juventino. Proprio per questo, l’idea che la Juve lo abbia soffiato al Napoli per poi usarlo come contropartita tecnica non è così campata in aria. Una mossa simile permetterebbe alla Juventus di ottenere un profilo già rodato in Serie A, magari inserendo David in un’operazione strutturata Osimhen.

Una manovra utile su più fronti

Oltre al possibile scambio, David rappresenterebbe un asset strategico anche per tenere alte le valutazioni di mercato e generare plusvalenze eventuali. Una sua cessione immediata, dopo averlo acquisito a parametro zero, garantirebbe una voce positiva nel bilancio, utile per restare nei parametri UEFA.

Al momento, la Juve non ha comunicato alcuna intenzione di cederlo, ma le dinamiche del mercato sono fluide. Se davvero David dovesse rientrare in uno scambio con il Napoli, saremmo di fronte a una delle mosse più astute dell’estate.