Comolli alza il telefono, ma Kolo Muani è irraggiungibile | Ha firmato di nascosto con una rivale
La Juventus si vuole rafforzare ma non potrà contare su Kolo Muani: il francese ha firmato con una squadra rivale.
La Juventus di Igor Tudor ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. I bianconeri infatti, sono riusciti a imporsi per due reti a zero sul Parma. Un successo importante che ha subito lanciato un segnale forte: la voglia è sicuramente quella di dimenticare le passate stagioni fatte più di bassi che di alti.
L’ultimo trofeo risale all’era Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Milan, e si tratta di una Coppa Italia. Poi il nulla, compreso uno scorso campionato tutt’altro che esaltante con Thiago Motta alla guida, poi esonerato, visti i deludenti risultati, nel corso della seconda parte dell’annata e sostituito proprio da Tudor.
L’ex calciatore della Juventus, ad oggi allenatore, vuole aprire un ciclo vincente con la sua squadra e per farlo ha cercato, assieme alla dirigenza, di portare avanti un mercato di spessore. Una sessione estiva che garantisse qualità, talento e freschezza tra le file del club piemontese.
E gli acquisti non sono di certo mancati. Tra questi vanno ricordati in particolare Jonathan David, canadese arrivato da svincolato dopo l’esperienza con il Lille, già andato a segno, e Conceicao. Quest’ultimo è arrivato ad indossare la casacca bianconera dopo una lunghissima trattativa portata avanti con il Porto, sua ex squadra.
La nuova Vecchia Signora
Per completare il reparto offensivo, Tudor, avrebbe già adocchiato un giocatore che lo scorso anno è passato da Torino e proprio dalla Juventus, e che avrebbe convinto la stessa dirigenza piemontese. Stiamo parlando del francese Kolo Muani. Il calciatore piace a mister, tifosi e società.
La trattativa al momento resta però ancora complicata e va eventualmente sbloccata. Il rischio infatti è che si raffreddi sempre più: e la strada intrapresa è proprio questa. Non a caso, sulle tracce del francese, ci sarebbe un altro top club di Serie A che potrebbe prepotentemente inserirsi nella trattativa.
Smacco alla Juve?
La Juventus temporeggia e questo si sa, specialmente in chiave mercato, non è mai un bene. Tant’è che questo rallentamento sta facendo sorgere l’interesse di una storica rivale italiana della Juventus che potrebbe inserirsi e cercare di strappare il calciatore proprio alla Vecchia Signora.
Stiamo parlando del nuovo Milan del doppio ex Massimiliano Allegri. Il mister rossonero vorrebbe un attaccante prolifico sottoporta e avrebbe puntato assieme a Tare il francese. Al momento il possibile affondo del Milan resta un’ipotesi e, nonostante le difficoltà, mai dire mai. Vedremo cosa accadrà.