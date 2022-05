Come scommettere sulla Serie A in maniera sicura? Guida Facile

Juve, Milan, Inter e Napoli si stanno sfidando all’ultimo gol per posizionarsi sulla vetta della classifica e vincere la competizione più amata da milioni di italiani e di appassionati sportivi. Chi la spunterà? Se ami lo sport e le scommesse sportive, avrai sicuramente la necessità di trovare la piattaforma perfette per le tue esigenze.

Non sempre è facile trovare il sito web più idoneo per scommettere sulla Serie A perché c’è una bella competizione online. Tuttavia, abbiamo deciso di parlarti delle opportunità di scommessa che avrai registrandoti gratuitamente su bookmaker online come BetWinner. Scommettere sulla Serie A è facile se sai come farlo, vediamo quali sono i mercati più diffusi che troverai online.

I mercati delle scommesse sulla Serie A: quali sono?

No, 1X2 non sono le uniche opportunità che avrai a disposizione per scommettere su tutti i match della Serie A, da quelli più importanti a quelli meno rilevanti. Infatti, le opzioni a cui avrai accesso sono numerose e potrai sbizzarrirti come preferisci per ottenere la vittoria che hai sempre sognato. Vediamo quali sono:

1: con questa scommessa il tuo obiettivo è pronosticare che la squadra di casa si aggiudicherà il match

X: la partita finirà in pareggio

2: la squadra in trasferta vincerà la partita

Over: le squadre segneranno un numero di gol maggiore di una certa soglia

Under: le squadre segneranno un numero di gol minore di una certa soglia

Goal: la squadra in trasferta segnerà almeno un gol

Risultato esatto: il tuo obiettivo è pronosticare correttamente come finirà la partita al termine del tempo regolamentare

Ecco, come hai visto ci sono tantissime altre scommesse oltre le classiche che conoscono tutti. Il tuo obiettivo, in ogni caso, è sempre lo stesso: pronosticare correttamente ciò che avverrà in campo, anche attraverso scommesse multiple.

Chi vincerà la Serie A?

Se hai deciso di gettarti a capofitto nelle scommesse sportive, devi avere una panoramica generale su quale sarà la squadra che si aggiudicherà il titolo o che ha più possibilità per farlo tra le prime 4 in classifica:

Inter: attualmente gli uomini di Inzaghi sono secondi in classifica con una partita in meno. La squadra è forte e ha già dimostrato di essere la più attrezzata di tutte in questo campionato.

Milan: Ibra e co. sono ben consapevoli della propria forza e non vogliono lasciare nulla di intentato. Gareggeranno fino alla fine per lo Scudetto.

Napoli: gli uomini di Spalletti possono ancora dire molto a questo campionato e siamo certi che lotteranno fino alla fine.

Juventus: la Vecchia Signora è indietro e probabilmente non sarà l’anno giusto per tornare alla vittoria del campionato.

FAQ

Dove scommettere Serie A?

Per scommettere sulla Serie A puoi rivolgerti ad una piattaforma regolamentata e sicura come BetWinner Italia.

Come giocare la schedina del calcio?

Giocare la schedina è molto semplice: non dovrai far altro che selezionare uno o più eventi, scegliere la tipologia di scommessa e l’importo da giocare.

Come si fa il calcolo delle scommesse?

Calcolare le scommesse è immediato: moltiplica tra di loro le quote degli eventi e il risultato per la somma che hai deciso di piazzare. Il valore che otterrai è ciò che potresti vincere nel caso azzeccassi tutti i pronostici.