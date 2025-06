Come l’affare Higuain, ma al contrario | Il Napoli fa piangere la Juve: preso il pezzo da 90 bianconero

Un incubo a parti invertite. Il Napoli potrebbe portare in Campania un pezzo pregiato della Juventus.

Mai 90 milioni di euro furono più amari, indigesti, per il Napoli. Quel 26 luglio 2016 sembra quasi un incubo, un brutto sogno dal quale nessun tifoso azzurro si riusciva a svegliare. La bandiera, il giocatore simbolo, l’uomo dei record era passato ai rivali in uno schiocco di dita. Anzi una “semplice” firma era bastata per vederlo giocare in bianconero.

Ci riferiamo a uno degli affari calcistici più rumorosi dell’ultimo decennio, quello che vide passare Gonzalo Higuain dal Napoli di Aurelio De Laurentiis alla Juventus. Le due compagini che, storicamente, non si erano mai amate sino a quel momento, avevano trovato un motivo in più per creare tensione agonistica sul terreno di gioco.

E adesso potrebbe succedere lo stesso, ma a parti invertite. A quasi dieci anni di distanza infatti, il patron partenopeo potrebbe scippare dal vivaio della Vecchia Signora un pezzo pregiatissimo. Uno di quei giocatori che, se dovesse realmente lasciare Torino, farebbe storcere e non poco il naso ai tanti appassionati della Juve.

Siamo solo all’inizio del periodo estivo e dunque del calciomercato, con il 1° luglio alle porte, ma il Napoli sta già seminando per poi provare a raccogliere i frutti, in Italia così come in Europa, la prossima stagione. E dopo il colpo Antonio Conte, con la fiducia rinnovata, e quello Kevin De Bruyne a centrocampo, si punta un ulteriore obiettivo.

Notti insonni a Torino

Le notti estive a Torino sponda Juventus, potrebbero diventare ancora più torride di quanto non lo siano. Ad aggravare questa condizione ci potrebbe essere un De Laurentiis che sembra ad oggi scatenato, ma soprattutto voglioso. Voglioso di vedere la propria squadra in vetta sia in A, sia in Europa. La voglia di alzare il tasso tecnico è tanta.

Così come ad essere tanta è la voglia di portare nel capoluogo campano profili di spessore. E allora perché non cercare un’ala sinistra duttile, giovane ed estremamente determinata? Perché non virare su un calciatore di prospettiva, dato che stiamo parlando di un 2004, e che dunque può solo accrescere le proprie competenze nel rettangolo di gioco?

Estate torrida in casa Juve

Se De Laurentiis dovesse decidere di affondare il colpo, per la Juventus, sarebbe una perdita non da poco. Il Napoli potrebbe decidere di puntare su Samuel Mbangula. Il 21enne belga, nel taccuino del ds Manna, andrebbe a rafforzare il reparto offensivo napoletano. Bisognerà capire in che modo agirà la dirigenza azzurra.

Mbangula è stato lanciato tra i grandi nel corso della passata stagione da Thiago Motta. Esordio contro il Como arricchito da gol e assist e tanta tecnica messa in mostra. Nell’arco dell’annata il giocatore nato a Bruxelles ha raccolto 32 presenze tra massima serie, Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana, condite da 4 gol e 5 assist. Un bottino niente male che fa gola al Napoli.