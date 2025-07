Come il duello scudetto: il Napoli sfida l’Inter sul mercato | Contesa per il difensore a suon di milioni

Non solo sul campo ma anche sul mercato. Il Napoli e l’Inter si sfideranno anche in chiave mercato per un difensore.

Dopo un’estenuante battaglia terminata solamente all’ultimo turno di campionato, il Napoli e l’Inter si daranno nuovamente battaglia. Questa volta in chiave calciomercato perché i due club sono interessati a uno stesso giocatore. Un difensore giovanissimo che fa gola a mezza Serie A.

Lo scorso anno nerazzurri e azzurri hanno battagliato in massima serie senza esclusioni di colpi. L’Inter a un certo punto era in corsa per il triplete. Poi è arrivata l’eliminazione in Coppa Italia ed erano dunque rimasti come obiettivi papabili lo scudetto e la Champions League. Entrambi i tornei si sono decisi negli ultimi 90′ minuti.

Il primo, la Serie A, si è concluso con la vittoria dell’Inter sul Como. Ma i tre punti non sono bastati perché il Napoli si è imposto sul Cagliari cucendosi, di fatto, il tricolore sul petto. Il secondo trofeo, la Champions, è sfumata in finale contro un PSG stellare. Un 5-0 subito da Inzaghi e i suoi che rimarrà nella storia.

E ora il duello tra partenopei e milanesi potrebbe riproporsi. Marotta e il suo club sono in fase di ricostruzione e sono in cerca di giovani talenti da affiancare ai veterani. Aurelio De Laurentiis e Manna invece, vogliono rafforzarsi per ottenere, chissà, un secondo scudetto di fila, e per giocarsela in Champions.

Tra cessioni e acquisti

Dunque le due società sembrano disposte a tutto pur di arrivare a determinati giocatori. Dando un’occhiata al bilancio per non sprofondare in negativo, sia Napoli che Inter sono e saranno attive tanto in entrata quanto in uscita. ADL ad esempio, con le cessioni di Gaetano, Caprile, Natan e Marin, si è assicurato un gruzzoletto da 40 milioni.

I nerazzurri invece, attualmente, sono più attivi in entrata. I primi 14 milioni sono stati spesi ad esempio per Susic. 23 milioni sono stati investiti per Luis Henrique. A queste due spese si sono aggiunti i 6,5 milioni del riscatto di Zalewski dalla Roma e potenzialmente altri 26 milioni per l’approdo di Bonny. La fumata bianca per quest’ultimo è vicinissima. Ma non è finita qui.

30 milioni da investire

Il club nerazzurro potrebbe ancora spendere 30 milioni così da arrivare a circa 100 milioni complessivi in uscita. Ma dovrà prima battere la concorrenza potenziale del Napoli che sembra interessato allo stesso difensore classe 2006 che piace all’Inter. Anche in questo caso sarà un duello sino all’ultimo colpo.

Il profilo che ingolosisce e non poco le due società è Giovanni Leoni. 19 anni da compiere a dicembre, Leoni sembra rappresentare il futuro del calcio italiano. In difesa è solido e ha ottimi tempi di intervento. 196 cm di altezza e una carriera potenzialmente rosea di fronte a sé. Bisognerà capire se il Parma, squadra proprietaria del cartellino, cederà ai nerazzurri come successo con Bonny o al Napoli.