Colpo grosso dal Diavolo Rosso: Manna pesca dal Man United | Prenotato il numero di maglia

Il ds dei campani al lavoro per consegnare a Conte un profilo offensivo importante, va a pescarlo in Premier.

Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto concessioni significative per convincere Antonio Conte a legarsi al futuro del club. Dopo una stagione esaltante, riconfermare il tecnico salentino è stato il primo colpo della società, Il patron avrebbe concesso a Conte la possibilità di scelta dei nuovi calciatori con un importante budget da investire sul mercato.

L’impatto di questo accordo si sta già facendo sentire sul mercato. Con una mossa sorprendente il Napoli ha infatti ingaggiato Kevin De Bruyne. Questo arrivo di alto profilo è una chiara dichiarazione d’intenti, a dimostrazione dell’ambizione del club di restare ai vertici e voler competere per i massimi traguardi.

L’arrivo di De Bruyne è solo l’inizio. A Conte è stata promessa una considerevole disponibilità economica per ricostruire la squadra secondo le sue richieste. I tifosi possono aspettarsi un mercato da top club del calcio europeo.

Questo impegno da parte di De Laurentiis e l’ambiziosa strategia di mercato suggeriscono la volontà di continuare a primeggiare, sia in Serie A che in Europa. Con un allenatore di livello mondiale come Conte al timone e un investimento significativo in talenti di punta, il club mira a consolidarsi tra le big.

Mercato super acceso

l Napoli si sta muovendo con decisione sul mercato per rinforzare la rosa. Per il reparto arretrato, la priorità è un difensore centrale, con due nomi che spiccano tra gli obiettivi: Sam Beukema e Jhon Lucumí, entrambi dal Bologna. La loro conoscenza della Serie A li rende profili interessanti per affiancare o sostituire i titolari.

Tra i nomi caldi per l’attacco, c’è l’idea suggestiva di Jack Grealish, anche se il costo e la trattativa con il Manchester City potrebbero essere proibitivi. Per questo motivo, potrebbe tornare di moda il profilo di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, già seguito in passato. Infine, per la fascia, un sogno per la difesa è Theo Hernandez del Milan, sebbene il suo costo superi i 25 milioni di euro.

Mirino su Hojlund

Si stanno intensificando le voci sul mercato del Napoli, con il direttore sportivo Manna che, secondo indiscrezioni, sarebbe in contatto con il Manchester United per discutere il futuro di Rasmus Højlund. L’attaccante danese, ex Atalanta, potrebbe lasciare Manchester in cerca di maggiore spazio, dopo una stagione in cui non sempre ha avuto la continuità desiderata.

L’eventuale arrivo di Højlund in azzurro creerebbe una interessante competizione interna nel reparto offensivo. Il giovane attaccante si giocherebbe il posto con Romelu Lukaku. Conte, quindi, avrebbe a disposizione due centravanti con caratteristiche diverse ma possenti fisicamente, aumentando le opzioni tattiche e la profondità della rosa.