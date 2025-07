Colpo di scena nella commedia napoletana: Zambo Anguissa se ne va | Accordo economico con il nuovo club

Colpo di scena in casa Napoli: Zambo Anguissa va via dal capoluogo campano. Trovato l’accordo economico con un nuovo club.

In casa Napoli si potrebbe assistere a un colpo di scena. Una situazione del tutto inaspettata si potrebbe verificare. Zambo Anguissa infatti, potrebbe presto salutare gli azzurri. Uno degli eroi e dei superstiti dei due scudetti del Napoli, il terzo e quarto, potrebbe definitivamente dire addio in questa sessione di mercato.

Il direttore sportivo Manna assieme al suo staff e Antonio Conte, stanno mettendo in piedi una squadra ultra competitiva in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha praticamente dato carta bianca al ds che infatti, sta mettendo a segno una serie di colpi da ricordare.

Il primo a centrocampo è sicuramente quello di Kevin De Bryune. Il belga, a seguito dell’esperienza con il Manchester City di Pep Guardiola, ha scelto di cambiare aria. Rimasto svincolato, si è unito alla compagine partenopea perché fortemente corteggiato da Manna che alla fine è riuscito ad acquisirne le prestazioni sportive.

Ma KDB non è stato l’unico grande acquisto di questa sessione estiva. Va certamente citato l’olandese Noa Lang. Il giocatore offensivo è arrivato nelle scorse settimane e sta prendendo parte assieme al resto della squadra, al ritiro che si sta tenendo a Dimaro. Sin dalla presentazione ha voluto mettere in chiaro le cose: vuole lasciare un segno indelebile a Napoli.

Un mercato stellare

Poi è stato il turno dell’oramai ex Bologna, costato ben 31 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis, Beukema. Il difensore giunto alla corte di Conte per arricchire il roster specialmente in fase difensiva. Si tratta di un giocatore di prospettiva che già lo scorso anno si è fatto le ossa in Champions con i Felsinei.

E in questo progetto a tinte azzurre, parteciperanno altri calciatori. Stiamo parlando di Marianucci, difensore 2004 prelevato dall’Empoli, e ancora Lorenzo Lucca, vera e propria alternativa a Lukaku anche se potrebbe addirittura giocare al suo fianco. E infine si attende l’arrivo in porta di Milinkovic-Savic. E in questo marasma generale in entrata spicca, in uscita, il nome di Anguissa.

Il futuro di Anguissa

Il centrocampista nel corso dell’ultima stagione, che ha portato alla conquista del quarto scudetto, si è reso nuovamente protagonista dopo un anno, quello precedente, decisamente sotto tono. Le sue prestazioni sono state praticamente sempre positive ed ha aiutato il suo gruppo a ottenere il tricolore.

Ci sono dei ma. Se infatti il Napoli dovesse decidere di acquistare altri giocatori a centrocampo, Anguissa potrebbe perdere alcune posizioni nelle gerarchie, viste le presenze ingombranti di McTominay e De Bruyne. Vedremo come agirà il Napoli in entrata, se dovesse arrivare l’ennesimo colpo estivo, Anguissa, potrebbe volare in Arabia Saudita.