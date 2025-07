Colpo di scena Napoli: né Lucca e né Nunez | Preso dalla Serie A il nuovo attaccante

Due obiettivi estivi del Napoli pronti a saltare definitivamente. Il nuovo attaccante arriva dalla Serie A.

Il calciomercato estivo sta per entrare nella vera fase calda. Dopo una prima piccola parentesi dal 1° al 10 giugno, la sessione estiva è pronta a regalare emozioni. I club dei top cinque campionati europei e non solo, sono pronti a rafforzare, smussare e rivedere le proprie rose. Insomma si va in contro al periodo non solo delle voci insistenti ma anche delle trattative.

E guardando in Italia soprattutto, non si può non dare un’occhiata all’operato del Napoli sin qui. La formazione partenopea nel corso della precedente annata è riuscita a trionfare. Ha vinto infatti il suo quarto scudetto con Conte alla guida. Fiducia rinnovata al tecnico e dirigenza pronta a piazzare colpi per riconfermarsi.

L’obiettivo del ds Manna, dopo il capolavoro messo in piedi durante la scorsa estate, sarà quello di evitare di far scucire il tricolore dal petto della casacca azzurra. Oltre a questo, assieme al patron De Laurentiis, sembra intenzionato a puntare in alto anche in Europa. E i giocatori acquistati o sondati sin qui lo dimostrano.

In primis non si può non citare Kevin De Bruyne. Il belga, da free agent, è approdato alla corte di Conte ed è pronto a regalare spettacolo al pubblico partenopeo. Dopo gli anni d’oro a Manchester, De Bruyne affronterà questa nuova avventura nella Penisola, consapevole di essere uno dei migliori giocatori della Serie A se si guarda il tasso tecnico. Ma non è finita qui.

Acquisti di spessore

Anche Noa Lang è in dirittura d’arrivo. L’olandese ha un contratto con il PSV sino al giugno del 2028 ma tra qualche giorno dovrebbe passare in azzurro. Classe ’99, un talento puro dotato di tecnica e velocità. Insomma l’ennesimo calciatore giovane ma allo stesso tempo esperto a disposizione del mister pugliese.

Adesso a mancare, oltre a qualche rinforzo in difesa, è un attaccante in grado di spingerla dentro e in grado di alternarsi con Big Rom. Le ipotesi Lucca dell’Udinese e Nunez dal Liverpool però, sembrano oramai tramontate. Potrebbe essere invece vicino un calciatore che milita proprio in massima serie.

Un rinforzo dalla A

Non a caso Manna starebbe sondando il territorio in Italia, in una regione che si trova geograficamente più in basso del Friuli-Venezia Giulia. Per la precisione Manna sarebbe orientato verso l’Emilia Romagna. Lì infatti, potrebbe chiudere un colpo non indifferente per l’attacco. Di prospettiva.

A ingolosire la dirigenza del Napoli potrebbe essere Santiago Castro del Bologna. L’attaccante in forza ai rossoblù ha conquistato la Coppa Italia lo scorso anno e con Italiano alla guida, ha messo in mostra le proprie qualità. Corsa, fisico, tecnica e soprattutto senso del gol. Un classe 2004 con margini di crescita spropositati. Vedremo se nel corso delle prossime giornate ci saranno sviluppi.