Colpo a zero del Napoli: ecco la terza punta per Conte | Sostituirà Simeone

Il Napoli è pronto a rafforzarsi con l’ennesimo colpo a zero. Il giocatore sostituirà Simeone e darà un’alternativa a Conte.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole riconfermarsi anche nel corso della prossima stagione. Lo scorso anno i partenopei sono riusciti ad aggiudicarsi il quarto scudetto della propria storia e adesso vorranno non solo non lasciarselo scucire dopo appena una stagione, ma soprattutto vorranno compiere un percorso memorabile anche in UEFA Champions League.

Grazie al primo posto dello scorso anno infatti gli azzurri si sono giudicati un posto nella massima competizione europea per club. È il ds del Napoli Manna, all’indomani della festa scudetto, si è subito messo all’opera per cercare di rafforzare una rosa già rodata. Obiettivo principale, assieme al mister Conte è quello di aprire un ciclo vincente.

E la volontà è quella di farlo tanto in Italia, quanto in Europa. Soprattutto in entrata i grandi colpi non sono mancati. Su tutti spicca ovviamente il belga Kevin De Bruyne proveniente dal mercato degli svincolati dopo una lunghissima e vincente esperienza al Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola.

Oltre al centrocampista che nell’ultimo decennio ha incantato l’Europa e il mondo intero è stato il turno anche di Noa Lang proveniente dal PSV. Il calciatore si è presentato e si è mostrato sin da subito ambizioso. Oltre all’olandese ci sono poi stati gli acquisti di Lorenzo Lucca per l’attacco e ancora Marianucci per la difesa.

Futuro lontano da Napoli

31 milioni sono stati poi spesi per Vanja Milinkovic-Savic il portiere oramai ex Torino. Ma gli azzurri stanno operando anche in uscita e tra i giocatori in partenza, figura Giovanni Simeone. Il calciatore. Argentino, nato a Buenos Aires, si trova a Napoli dall’oramai lontano 2022/2023.

Con i partenopei è riuscito a conquistare ben due scudetti, uno con Spalletti e uno con Conte, ma adesso il calciatore sembra avere le valigie pronte nonostante le 33 presenze racimolate lo scorso anno tra Serie A e Coppa Italia. Sono state tutte però sono state brevi apparizioni. Sulle sue tracce ci sarebbe il Torino.

Il colpo a zero

Il Toro vuole affiancare un calciatore pronto alla Serie A a Duvan Zapata che deve ancora del tutto riprendersi. I granata vogliono soprattutto sostituire Sanabria che è in uscita. E il Napoli, in caso di addio si Simeone dunque, potrebbe decidere di acquistare una terza punta oltre a Lorenzo Lucca e il pupillo di Antonio Conte Romelu Lukaku.

La dirigenza partenopea potrebbe virare su un profilo che, dal primo luglio scorso è rimasto senza squadra dopo una lunga esperienza in Inghilterra. Stiamo parlando di Callum Wilson. La punta centrale classe 1992 lo scorso anno ha giocato tra le file del Newcastle. Ha messo a segno un solo gol in 22 presenze tra Premier League, Carabao Cup ed FA Cup. Al momento rimane un’ipotesi ma chissà che il Napoli non decida di puntare su di lui.