Colpaccio Juve, lo prende dall’Inter | Il difensore ha firmato: titolare alla prima di campionato
È stato già ufficializzato dalla Juve, verrà buttato subito nella mischia: è fatta per il difensore nerazzurro
Siamo quasi a metà Agosto, manca dunque pochissimo alla fine del calciomercato che si chiuderà il 1 Settembre alle ore 20. Tre mesi totali per le società per rafforzarsi in vista della nuova stagione, con la volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati.
C’è chi vorrà confermare e ripetere i propri trionfi e chi dovrà mettersi alle spalle le tante batoste ricevute. Insomma, ci aspetta una bella stagione all’insegna del calcio, lo sport più seguito ed amato al mondo, che sicuramente non deluderà le aspettative.
Soprattutto nel periodo odierno, con l’affluenza dei social network, le notizie girano con una velocità folle. Mentre anni addietro si veniva a conoscenza dei trasferimenti solamente quando erano le società stesse a presentarli, oggigiorno si conosce ogni minimo passo.
E difatti c’è l’ultimo annuncio dato dalle società nelle ultime ore, che ritrae il passaggio del difensore dell’Inter alla Juve. Una cessione totalmente inaspettata, una trattativa lampo, che ha lasciato i tifosi di entrambe le parti interdetti.
Ottimo acquisto
Il calciatore in questione è Giacomo Stabile, un giovanissimo talento nato e cresciuto alle ombre della statua della Madonnina. È un prospetto davvero interessante e dall’enorme potenziale, che potrebbe diventare il nuovo baluardo della retroguardia difensiva.
Si è fatto strada nelle giovanili dell’Inter, una delle fucine di talenti più prestigiose del nostro paese. Ha fatto vedere sin da subito di avere una maturità difensiva e una visione di gioco superiore ai suoi coetanei, caratteristiche che lo rendono un colpo di mercato da applausi.
Cessione ufficiale
Il classe 2005 è così pronto, a soli 20 anni, a prendersi le redini del reparto difensivo della Juve Stabia. Dopo aver collezionato quasi 30 presenze nel girone A di Serie C ed aver attirato l’interesse della Nazionale Under 20, è pronto a fare il salto di qualità e dimostrare di che pasta è fatto.
La formula d’acquisto giova i nerazzurri dato che si tratta di un prestito secco fino al 30 giugno 2026. Una opportunità d’oro per Stabile, che può misurarsi in un ambiente ancor più competitivo come quello della Serie B e può aspirare a divenire un futuro titolare della finalista della UEFA Champions League. Dalle sue parole è molto entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza e tutto il calcio italiano gli augura un prospero avvenire, con il desiderio che possa diventare uno dei più forti calciatori della Nazionale Italiana.