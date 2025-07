Colloquio accesso tra Tudor e la società: È ROTTURA TOTALE | Arrivano le dimissioni irrevocabili

Tudor infuriato è rottura totale con la società. Sono addirittura arrivate delle dimissioni che risultano essere irrevocabili.

Dopo la scorsa stagione, la Juve sta operando nel corso di questa estate 2025. E il club nonostante un solo arrivo, ha già speso oltre 100 milioni di euro. Questo perché ci sono stati degli obblighi di riscatto avvenuti a fine stagione e attivati quindi quest’anno. Anche se alcuni giocatori erano già altrove da mesi, i costi sono stati registrati solo ora.

L’unico vero nuovo arrivo per ora, che per giunta ha entusiasmato la piazza, è Jonathan David, preso a parametro zero ma con 12,5 milioni di costi accessori. Si tratta di bonus, commissioni e premi alla firma distribuiti su tre anni, per convincerlo a scegliere il club piemontese. Un investimento importante, anche se formalmente a costo zero.

Tra le prime operazioni finalizzate dalla nuova dirigenza c’è il riscatto di Di Gregorio dal Monza, per 13,5 milioni. Un passaggio atteso, legato a condizioni facilmente raggiunte durante la scorsa stagione. Stessa formula è stata usata anche per Kalulu, riscattato dal Milan per 14,3 milioni.

Situazione simile per Kelly, arrivato dal Newcastle con prestito e riscatto legato alla qualificazione europea. La clausola è scattata, e i bianconeri hanno versato altri 14,5 milioni al club inglese. Ora però il giocatore sembra essere sul mercato proprio come Nico Gonzalez che è stato confermato: 25 milioni alla Fiorentina dopo il prestito iniziale da 8 milioni. Ma ora potrebbe partire.

La lunga trattativa

L’investimento più pesante però è quello per Francisco Conceição, già visto in bianconero la scorsa stagione. Dopo un prestito da 7 milioni, la Juve ha chiuso per l’acquisto a titolo definitivo dal Porto. Costo complessivo: 32 milioni, pagabili in quattro anni, più della clausola ma con rateizzazione.

Tra riscatti e bonus, la Juventus ha già speso oltre 111 milioni sul mercato estivo, senza veri colpi ad effetto. Il bilancio, tra uscite e incassi, è in rosso per più di 60 milioni. Un mercato poco appariscente, ma che riflette scelte già fatte in passato e ora diventate ufficiali. E vedremo ora come si muoverà la dirigenza con Tudor infuriato.

La furia di Tudor

Come riportato da Tuttosport, la Juventus si trova nuovamente impantanata tra cessioni complicate e un mercato in entrata bloccato. Comolli, dopo l’arrivo di Jonathan David, non ha ancora piazzato altri colpi, mentre le rivali si stanno già rinforzando. Peggio solo la Lazio, al momento ferma per vincoli normativi.

Tudor, che tra quattro giorni comincerà la stagione alla Continassa, sperava in una rosa quasi completa già per il ritiro. Ma tra uscite che non si sbloccano e innesti che tardano, la preparazione rischia di partire nel caos. Un avvio in salita, aggravato dal poco tempo disponibile dopo il Mondiale per Club.