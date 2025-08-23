CLAMOROSO SINNER: la reale motivazione del forfait a Cincinnati | Virus e infortuni non c’entrano niente
Il ritiro del numero uno al mondo ha lasciato tutti esterrefatti. Tante voci sono circolate dopo la partita.
Jannik Sinner si è preso qualche giorno di riposo dopo il ritiro forzato nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo era stato costretto a fermarsi dopo soli 23 minuti di gioco, debilitato da un virus che lo aveva colpito nelle ore precedenti. Il suo allenatore, Darren Cahill, ha confermato che la causa del forfait è stata legata esclusivamente a un problema fisico passeggero, spazzando via i timori su infortuni più gravi.
Ora l’altoatesino è pronto a tornare in campo: si allenerà sul cemento di Flushing Meadows, teatro degli US Open che scatteranno domenica 24 settembre. Il 24enne ha prenotato il centrale Arthur Ashe Stadium per una sessione di un’ora, durante la quale scambierà con l’argentino Francisco Comesana, numero 54 del ranking ATP, appena eliminato al debutto a Winston-Salem.
Il suo allenamento coinciderà con il sorteggio del tabellone principale, che definirà il cammino dell’azzurro nell’ultimo Slam della stagione. Subito prima di lui, sempre sull’Ashe, sarà protagonista Carlos Alcaraz: lo spagnolo, attuale numero due al mondo, si allenerà con Lorenzo Musetti e cercherà negli US Open l’occasione per scalzare Sinner dal trono ATP.
La giornata a New York vedrà in campo anche altri big del circuito: Novak Djokovic e Alexander Zverev si alleneranno dopo Sinner, mentre Taylor Fritz e Ben Shelton affronteranno una sessione congiunta. Spazio pure agli azzurri Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, impegnati rispettivamente con Denis Shapovalov e Lucia Bronzetti, in un clima di grande attesa per l’inizio dello Slam americano.
Il ritiro a Cincinnati e i problemi fisici
Il ritiro di Sinner durante la finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz ha sorpreso molti appassionati. Dopo appena 23 minuti di gioco, l’altoatesino ha alzato bandiera bianca, apparendo visibilmente debilitato. Il suo allenatore Darren Cahill ha parlato di un virus che ne aveva compromesso le energie, costringendolo a fermarsi per evitare conseguenze peggiori in vista degli US Open.
I problemi fisici, soprattutto in un calendario fitto come quello del tennis, possono diventare determinanti. Disidratazione, cali di energia e affaticamento accumulato sono spiegazioni plausibili, considerando che Sinner aveva affrontato settimane intense di tornei ad alto livello, con viaggi e condizioni climatiche non sempre favorevoli.
Tra indiscrezioni e voci di corridoio
Accanto alle spiegazioni mediche, sui social si è diffusa anche una voce più ironica: secondo alcuni, la sera precedente Sinner sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza, circostanza trasformata subito in spunto per battute e allusioni. Sebbene non ci siano conferme, questo dettaglio ha alimentato il dibattito online, con tifosi e curiosi pronti a interpretare il ritiro in chiave più leggera.
Al di là delle indiscrezioni, resta chiaro che il campione azzurro abbia deciso di preservarsi in vista dell’impegno più importante: gli US Open. La priorità per Sinner è arrivare in condizione ottimale allo Slam americano, motivo per cui il ritiro a Cincinnati va letto soprattutto come un gesto di prudenza e gestione intelligente delle proprie forze.